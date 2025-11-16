Comité Olímpico Colombiano renovó a un aliado clave rumbo a Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Colombiano aseguró la preparación de sus deportistas rumbo a Los Ángeles 2028. Foto: FILI ROJAS

El Comité Olímpico Colombiano y Smart Fit renovaron su alianza para seguir impulsando el deporte nacional. El anuncio se hizo este noviembre en Bogotá, durante una conferencia de prensa, y fortalece un trabajo conjunto que busca apoyar el bienestar, la preparación física y el alto rendimiento de los atletas olímpicos del país.

Con la renovación, Smart Fit seguirá siendo el centro de acondicionamiento oficial del COC durante este ciclo olímpico, hasta el 31 de diciembre de 2028.

Los deportistas tendrán acceso ilimitado a la red de sedes más grande de Latinoamérica, entrenando con el plan Black, que les permite ingresar a más de 216 sedes en Colombia y a más de 1.600 en la región.

Camilo Sarasti, CEO de Smart Fit Colombia, destacó que esta alianza es una manera concreta de aportar al deporte colombiano. “El compromiso con nuestros atletas va mucho más allá del entrenamiento físico. Queremos que cuenten con las mejores herramientas para fortalecer su cuerpo, su mente y su espíritu competitivo. En Smart Fit entendemos que detrás de cada logro hay disciplina y constancia, y por eso trabajamos para acompañarlos en ese camino. Nuestro propósito es contribuir a que Colombia sea un país más activo, saludable y con oportunidades reales para todos los que sueñan con alcanzar su máximo rendimiento”.

Más de 700 deportistas se beneficiarán durante todo el ciclo olímpico. Ciro Solano Hurtado, presidente del Comité Olímpico Colombiano, subrayó el valor de mantener el respaldo de empresas que creen en el potencial de los atletas.

“El apoyo al deporte es una inversión en el futuro. Gracias a Smart Fit, nuestros atletas pueden seguir preparándose con calidad y disciplina. Detrás de cada medalla hay horas de esfuerzo y la colaboración de quienes confían en su talento”.

Este nuevo capítulo entre el COC y Smart Fit busca dejar un legado de apoyo permanente al deporte y a los atletas que, con su esfuerzo y dedicación, inspiran al país a seguir soñando con nuevos triunfos.

También reafirma su compromiso con quienes se preparan para representar a Colombia en los próximos Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025, que se llevarán a cabo del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025.

