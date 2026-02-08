Logo El Espectador
¿Cómo le fue a Christian González en el Super Bowl? Fue figura, pero se quedó sin el título

El colombiano protagonizó las mejores jugadas defensivas de todo el partido, pero su equipo no tuvo un buen encuentro en la parte ofensiva.

Fernando Camilo Garzón
09 de febrero de 2026 - 03:44 a. m.
Christian González vuela para interceptar un balón. Fue una de las mejores jugadas del partido.
Foto: EFE - CHRIS TORRES
Los New England Patriots de Christian González perdieron el Super Bowl LX ante unos Seattle Seahawks que dominaron el partido desde el inicio y supieron convertir la presión defensiva en puntos y control del reloj. El marcador reflejó esa superioridad, con Seattle siempre un paso adelante y New England intentando sobrevivir a un juego que nunca logró acomodar a su favor.

A pesar de la derrota, el colombiano Christian González fue una de las grandes figuras individuales del encuentro. Su actuación defensiva evitó que la diferencia fuera aún mayor y, durante varios tramos, fue el único argumento sólido de Patriots para mantenerse con vida en el partido.

González, el mejor jugador de unas Patriotas pérdidos

Desde el primer cuarto, González mostró lectura, anticipación y timing. Cada vez que Seattle buscó profundidad por su costado, encontró al esquinero atento, cerrando espacios y obligando a Sam Darnold a ajustar sus decisiones. Fue un duelo constante en el que el colombiano sostuvo la resistencia de su equipo.

En el segundo cuarto, cuando Seattle ya empezaba a instalarse con comodidad en campo rival, González apareció con intervenciones precisas para romper el ritmo. Sus manos oportunas y su capacidad para leer trayectorias impidieron conexiones que parecían claras y que pudieron ampliar el marcador mucho antes.

Ya en el tercer cuarto, con Patriots sufriendo para sostener sus ofensivas, González mantuvo la intensidad. No bajó el nivel, siguió anticipando rutas y fue el defensor que más incomodó a los receptores de Seahawks en momentos en que el dominio territorial era evidente.

Su partido fue, en esencia, el retrato de la resistencia. Mientras la ofensiva de New England no lograba carburar y Drake Maye jugaba bajo asedio permanente, González fue quien sostuvo la dignidad competitiva del equipo en la noche más importante de la temporada.

Las impresionantes jugadas defensivas de González: en video

Una de sus mejores jugadas llegó en el tercer cuarto, en segunda y 14. González leyó el envío, cerró el espacio y metió la mano justo a tiempo para desviar el pase y forzar el incompleto, dejando a Seattle en tercera y muy larga y cortando una serie que amenazaba con profundizar.

Antes, en el cierre del segundo cuarto, ya había protagonizado otra acción determinante. En tercera y tres, evitó el touchdown de Smith-Njigba con una intervención perfecta, metiendo la mano en el instante preciso para forzar el cuarto down cuando Seattle dominaba con claridad.

Y todavía más temprano, en el segundo cuarto con el marcador 3-0, González estuvo brillante. Leyó la jugada desde el arranque y desvió el pase en primera oportunidad, obligando a Seattle a replantear su serie, aunque luego el juego terrestre terminó sosteniendo el avance.

Fueron jugadas de élite, de esas que marcan un Super Bowl, y que confirman que, aun en la derrota, Christian González fue uno de los nombres propios del partido más importante del año en la NFL.

