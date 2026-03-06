LeBron James sumó otro impresionante récord a su palmarés: superó a Abdul-Jabbar

El basquetbolista de 41 años se convirtió en el jugador con más tiros de campo anotados en la historia de la NBA. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

LeBron James agrandó su colección de récords al hacerse con el de más tiros anotados en la historia de la NBA durante la dura derrota del jueves de Los Angeles Lakers ante los Denver Nuggets.

El récord de LeBron fue una de las pocas noticias positivas para los Lakers en Denver, donde cayeron 120-113 frente a un rival directo en la Conferencia Oeste.

James, que terminó con 16 puntos y 8 asistencias, escribió otra página de la historia segundos antes del final del primer cuarto, cuando anotó una canasta en suspensión a la media vuelta.

Con ese elegante tiro, King James se erigió en el jugador con más canastas anotadas en la historia, superando las 15.837 que convirtió Kareem Abdul-Jabbar.

El alero, de 41 años, no deja de acumular récords en una carrera que todavía se desconoce si concluirá a final de esta temporada.

James ya era desde febrero de 2023 el máximo anotador histórico de la NBA, tras desbancar también a Abdul-Jabbar, y es poseedor de otras marcas como la de más temporadas (23) y Juegos de las Estrellas (22) disputados.

El hito de LeBron endulzó un poco otra difícil noche para los Lakers, que vieron salir a su pívot DeAndre Ayton por una lesión de rodilla y al propio James sufrir un golpe en un codo a cuatro minutos del final.

Luka Doncic terminó con 27 puntos y 11 rebotes que fueron insuficientes ante una nueva exhibición de su buen amigo Nikola Jokic.

El pívot serbio firmó un triple doble de 28 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias para acabar con una racha de tres victorias seguidas de los Lakers.

Spurs, los matagigantes

Con una actuación sin precedentes de Victor Wembanyama, los San Antonio Spurs derrotaron 121-106 a los Detroit Pistons, su segunda victoria en los últimos 11 días frente a los líderes de la Conferencia Este.

San Antonio, segundo clasificado del Oeste, sigue atemorizando a los grandes favoritos al anillo de la mano de las inéditas capacidades de Wembanyama.

Este jueves, el pívot francés sumó un estratosférico registro de 38 puntos, 4 triples, 16 rebotes, 3 asistencias y 5 tapones, unas cifras nunca vistas anteriormente.

Cade Cunningham, la estrella de los Pistons, terminó con 26 puntos y 8 asistencias pero la defensa visitante no encontró la forma de frenar a la dupla de Wembanyama y De’Aaron Fox, que terminó con 29 puntos.

Después de seis años ausentes de playoffs, los Spurs emergen como la gran amenaza para los favoritos.

Además de un pleno de dos victorias ante Detroit, San Antonio también se ha impuesto en cuatro de sus cinco enfrentamientos contra los Thunder, los líderes del Oeste.

Trae Young se estrena con Wizards

Acercándose al final de otra triste temporada, los aficionados de los Washington Wizards recibieron una brisa de esperanza para el futuro con el debut de Trae Young.

El base All-Star, líder durante ocho temporadas de los Atlanta Hawks, llegó a Washington en el mercado de fichajes que cerró en febrero pero llevaba sin jugar desde el 27 de diciembre por lesiones de rodilla y cuádriceps.

Comenzando por una bandeja que abrió el casillero de Washington, Young logró 12 puntos y 6 asistencias en la derrota ante los Utah Jazz por 122-112.

El base sólo estuvo en pista 19 minutos en este duelo entre dos de los peores equipos de la temporada, cuyo máximo anotador fue el novato Ace Bailey con 32 puntos para los Jazz.

Flagg y unos precoces 1.000 puntos

Otra de las figuras de la jornada fue el novato Cooper Flagg, que volvió a las pistas tras ocho partidos de baja por una lesión en el pie izquierdo.

El número uno del pasado Draft convirtió 18 puntos en la derrota de los Dallas Mavericks ante los Orlando Magic por 115-114.

Flagg, de 19 años y 74 días de edad, superó con esa producción los 1.000 puntos en su primera temporada en la NBA, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en llegar a esa cifra.

Únicamente LeBron James lo logró más rápido, en su caso a los 19 años y 41 días.

