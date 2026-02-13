Jamaica presentó su camiseta para el Mundial 2026: homenaje total a Bob Marley

La selección caribeña, que podría llegar al grupo de Colombia en la cita mundialista, anunció su indumentaria en homenaje a Bob Marley. Foto: Adidas

La selección de Jamaica presentó sus nuevas camisetas oficiales y visitantes en una apuesta estética con el propósito de conectar el deporte con la identidad nacional y el legado cultural de la isla. El lanzamiento, desarrollado por Adidas, se realizó en alianza con la Federación Jamaicana de Fútbol y la Fundación Bob Marley.

La nueva equipación local parte del amarillo característico del aspa de la bandera jamaicana. Sobre esa base se construye un diseño que remite directamente a la estética de los años 70 asociada a Bob Marley. Franjas horizontales en verde, dorado y rojo atraviesan la prenda y crean un patrón repetitivo que evoca las prendas tejidas y los gorros de crochet popularizados por el ícono del reggae.

El diseño incorpora además motivos ocultos con forma de disco, un guiño visual a la cultura musical de la isla. En la parte inferior derecha aparece una etiqueta gráfica con la frase “Football is freedom”, atribuida a Marley, que refuerza el vínculo entre el balón y la expresión cultural jamaicana.

El remate posterior incluye las inscripciones “Reggae Boyz” y “Reggae Girlz”, apodos oficiales de las selecciones masculina y femenina, en una tipografía inspirada en el logotipo del sello discográfico Tuff Gong. El detalle no es menor: conecta directamente el uniforme con la industria musical que proyectó a Jamaica al mundo.

En el pecho, el clásico logotipo Trefoil de Adidas aparece junto al escudo de la federación en amarillo dorado. Las tradicionales tres bandas en los hombros se presentan más anchas y con acabado de malla, pensadas para mejorar la transpirabilidad.

La visitante: ritmo y memoria sonora

La camiseta alterna lleva el concepto un paso más allá. Con base oscura, el diseño celebra la música jamaicana como eje cultural. Patrones lineales inspirados en ondas sonoras, discos de vinilo y carretes de casete recorren la superficie, reforzando la idea de movimiento y ritmo.

También aquí se repite el detalle tipográfico vinculado al universo Tuff Gong en la base del cuello, consolidando la identidad compartida entre ambas equipaciones. El Trefoil dorado termina de estructurar una propuesta que apuesta por la fuerza visual y el contraste.

Para acompañar la presentación, Adidas y la Federación Jamaicana de Fútbol trabajaron con Skip Marley en un cortometraje grabado en el jardín de Marley en 56 Hope Road. La pieza audiovisual celebra el vínculo entre fútbol y música, y recrea el espacio donde el artista encontraba libertad jugando con amigos y familiares.

El mensaje del lanzamiento es claro: la camiseta no solo representa a una selección, sino a una cultura. El fútbol aparece como extensión natural del reggae, la alegría y la identidad rastafari.

A la espera del repechaje

En lo deportivo, Jamaica todavía debe asegurar su lugar en la Copa del Mundo. Tras finalizar segunda en su grupo en la Concacaf, el equipo deberá disputar el repechaje en México para buscar su clasificación al torneo de 2026, que marcaría su regreso a una cita mundialista que no disputa desde 1998.

Si logra el cupo, los Reggae Boyz y las Reggae Girlz ya tendrán lista una indumentaria que compite por protagonismo propio. Más allá de los resultados, la apuesta estética deja un mensaje contundente: Jamaica quiere que su fútbol suene tan fuerte como su música.

