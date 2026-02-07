Logo El Espectador
¿Cuánto dura un partido de fútbol americano, cuántos tiempos tiene y cómo es el puntaje?

El partido por el Super Bowl LX entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle será este domingo 8 de febrero de 2026.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
07 de febrero de 2026 - 10:11 p. m.
Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles durante el Super Bowl LIX el 10 de febrero de 2025 en Nueva Orleans, Luisiana.
Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles durante el Super Bowl LIX el 10 de febrero de 2025 en Nueva Orleans, Luisiana.
Foto: EFE - CJ GUNTHER
Se acerca el Super Bowl LX y con él las dudas de quienes nunca o casi nunca han visto un “Super Tazón”, un juego de la NFL (National Football League) o siquiera un partido de fútbol américano. Este año tendrá espectadores nuevos al confirmarse que el show de medio tiempo correrá por cuenta de Bad Bunny.

Un hecho concreto que levanta la pregunta de: ¿cuánto dura un partido de fútbol americano? Una cuestión que casi al tiempo de ser respondida suscita otra interrogante: ¿cuántos tiempos tiene un juego de la NFL? Incluso, para los más deportivos también hay consultas por atender: ¿cómo es el puntaje de un partido?

¿Cuánto dura un partido de fútbol americano?

Un partido de fútbol americano profesional (NFL) tiene un tiempo reglamentario de 60 minutos. Ese tiempo efectivo de juego se traduce en tiempo real, en promedio, de entre tres horas y tres horas y 15 minutos.

Aunque un juego, como el Super Bowl de este domingo por ejemplo, en teoría dura menos que un partido de fútbol, 90 minutos, los constantes tiempos muertos y detenciones del reloj de juego lo hacen un evento de larga duración.

Es por eso que un partido de fútbol americano se termina resolviendo en jugadas muy puntuales. Cada equipo dispone de momentos en defensa y en ataque que tienen la potencialidad de definir el resultado final. Ahora la duda es: ¿Cuánto tiempo, de estas tres horas, debo esperar para ver a Bad Bunny?

¿Cuántos tiempos tiene un partido de fútbol americano?

Al igual que en el baloncesto, el tiempo efectivo, 60 minutos, se divide en cuatro cuartos, cada uno de 15 minutos. Vale la pena recordar que este tiempo es cronometrado por lo que se juega, literalmente, hasta el último segundo.

Luego de pasados dos cuartos, 15 minutos cada uno, llega el medio tiempo. Es en este momento en el que el show entra al campo de juego. Este dura entre 12 y 15 minutos, aunque el descanso de los equipos es de 30 minutos.

Entonces, ¿por qué Bad Bunny no canta más tiempo? Ese tiempo adicional que el puertorriqueño no estará en el escenario se utiliza para el montaje y desmontaje del show. Una operación logística que se hace en tiempo récord.

¿Cómo es el puntaje de un partido de fútbol americano?

En la NFL hay cinco maneras de anotar. Punto extra; que da uno, Safety; que entrega dos puntos, la conversión de dos puntos, Gol de Campo; que da tres y finalmente el más famoso, Touchdown; el cual otorga seis puntos al equipo anotador.

Cada método tiene un momento específico del juego en el que se puede utilizar, siendo el Touchdown el más frecuente. Además, es la única jugada que puede dar pie a otra, punto extra, pudiendo ser una situación de siete puntos.

Al final de los 60 minutos, dos cuartos de 15 minutos antes del show de medio tiempo y dos cuartos de 15 minutos después del show de medio tiempo, el equipo con más puntos en el marcador es el ganador. Y en el caso de este domingo, campeón del Super Bowl LX.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

