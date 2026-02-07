Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía

Las cifras detrás del Super Bowl: la economía que mueve el mayor evento del fútbol americano

El mayor evento deportivo en EE.UU. es un motor económico para una multitud de sectores y actividades, más allá de la publicidad por televisión. Estos son los números clave.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
07 de febrero de 2026 - 09:00 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: El Es
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Super Bowl es el bien mediático más duro en la parrilla deportiva de EE.UU. Punto.

El evento mueve una serie de actividades económicas, tanto en la NFL (la liga de fútbol americano en EE.UU.), como en renglones paralelos, como el turismo, la mercancía relacionada con el juego y hasta las apuestas.

Vínculos relacionados

¿Cómo salir de deudas? Guía práctica para usar bien el crédito y organizar sus finanzas
Las sombras que se desprenden de los datos de inflación de enero en Colombia
¿Otra emergencia económica? Se abrió debate por nueva intención del gobierno Petro
Marcas consolidadas, IA y proyección internacional: la moda colombiana en 2026

Para hacerse una idea, sólo en entradas al evento, la NFL puede recaudar unos USD 400 millones, según cálculos de Andrew Zimbalist, profesor de Economía de Smith College, en declaraciones a la cadena CNBC.

En 2024, la NFL logró unos USD 22.000 millones en ingresos.

El mayor generador de ingresos de la liga son los contratos con medios, por asuntos como transmisiones y contenido alrededor de este deporte.

Tan sólo ESPN le paga a la NFL unos USD 2.700 millones anuales por los derechos de transmisión.

Para dimensionar este dato, podemos verlo de esta forma: Disney, la matriz de ESPN, pagó unos USD 4.000 millones por la adquisición de todo el universo de entretenimiento asociado a Marvel (la saga de Avengers, por ejemplo).

También puede leer: Super Bowl LX: cuándo es el partido y cómo ver en vivo el show de Bad Bunny

En otras palabras, en apenas 3 años, ESPN le dará mucho más dinero a la NFL de lo que Disney pagó por adquirir todo Marvel.

Estas son algunas de las cifras alrededor del partido de este domingo, que en la versión de 2025 llegó a unos 127 millones de espectadores.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Super Bowl

Fútbol americano

Super Bowl LX

Economía global

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.