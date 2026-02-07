Las cifras detrás del Super Bowl: la economía que mueve el mayor evento del fútbol americano

Imagen de referencia. Foto: El Es

El Super Bowl es el bien mediático más duro en la parrilla deportiva de EE.UU. Punto.

El evento mueve una serie de actividades económicas, tanto en la NFL (la liga de fútbol americano en EE.UU.), como en renglones paralelos, como el turismo, la mercancía relacionada con el juego y hasta las apuestas.

Para hacerse una idea, sólo en entradas al evento, la NFL puede recaudar unos USD 400 millones, según cálculos de Andrew Zimbalist, profesor de Economía de Smith College, en declaraciones a la cadena CNBC.

En 2024, la NFL logró unos USD 22.000 millones en ingresos.

El mayor generador de ingresos de la liga son los contratos con medios, por asuntos como transmisiones y contenido alrededor de este deporte.

Tan sólo ESPN le paga a la NFL unos USD 2.700 millones anuales por los derechos de transmisión.

Para dimensionar este dato, podemos verlo de esta forma: Disney, la matriz de ESPN, pagó unos USD 4.000 millones por la adquisición de todo el universo de entretenimiento asociado a Marvel (la saga de Avengers, por ejemplo).

En otras palabras, en apenas 3 años, ESPN le dará mucho más dinero a la NFL de lo que Disney pagó por adquirir todo Marvel.

Estas son algunas de las cifras alrededor del partido de este domingo, que en la versión de 2025 llegó a unos 127 millones de espectadores.

