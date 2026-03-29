Kimi Antonelli ganó el GP de Japón y es el líder más joven en la historia de la F1

Andrea Kimi Antonelli, piloto italiano de Mercedes, celebrando su segunda victoria en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Japón 2026 en Suzuka, este 29 de marzo. Foto: EFE - FRANCK ROBICHON

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Es tan bueno el monoplaza de Mercedes que George Russell no será el único que buscará ser campeón del mundo con la escudería alemana. Durante la madrugada de este domingo 29 de marzo de 2026, Kimi Antonelli, compañero de equipo de Russell, se adjudicó su segunda victoria en la Fórmula 1.

El piloto de apenas 19 años salió desde la pole position (primera posición), aunque de nada le sirvió, pues tuvo una largada desastrosa en la que perdió cinco posiciones en la primera curva. Oscar Piastri de McLaren, quien salió segundo, tomó el liderato, seguido de Charles Leclerc de Ferrari.

Sin embargo, al cabo de 53 vueltas, Antonelli no solo había recuperado la punta, sino que también le había sacado más de 13 segundos y medio a Oscar Piastri, que se quedó con el segundo lugar. El podio del Gran Premio de Japón, cumplido en el circuito de Suzuka, lo completó el piloto rojo, Charles Leclerc.

Gran Premio de Japón 2026 de la F1

Aunque George Russell intentó recuperarse de una mala largada, tratando de arrebatarle el último escalón del podio a Leclerc, el monegasco defendió su posición con mucho oficio y dedicación y le ganó el pulso al británico.

El que sí no tuvo la mejor carrera en lo que llevamos de temporada fue Lewis Hamilton. El inglés aprovechó el cohete que tiene Ferrari en los arranques de carrera, pero de nada le sirvió haber hecho cambio de neumáticos durante el safety car (auto de seguridad).

Además, Hamilton perdió la quinta posición en la última vuelta con Lando Norris, piloto al servicio de McLaren y actual campeón del mundo. Pierre Gasly (Alpine), Max Verstappen (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) y Esteban Ocon (Haas) completaron el top 10 final.

Kimi Antonelli, el más joven de la historia

Con tres carreras disputadas (Australia, China y Japón), Kimi Andrea Antonelli se erige como el líder del campeonato de pilotos más joven en la historia de la Fórmula 1. El italiano de 19 años llegó a la categoría en 2025.

Apenas a nueve puntos de distancia lo sigue su compañero George Russell y más abajo ambas Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. En el campeonato de constructores la situación es similar. Mercedes en lo más alto con 135 puntos y el Cavalino Rampante segundo con 90 unidades.

Habrá que esperar más de un mes para la siguiente carrera, Gran Premio de Miami (3 de mayo), debido a la cancelación del Gran Premio de Baréin y el Gran Premio de Arabia Saudita. Un tiempo que equipos como McLaren, Red Bull y hasta el propio Aston Martin pueden usar para mejorar el carro.

Eso sí, los campeones del mundo, McLaren, ya mostraron signos de mejoría superando a Ferrari en este GP de Japón. Algo que también estarán pensando en mejorar en Maranello. Hasta Mercedes tiene aspectos que trabajar, pues a pesar de ser el líder del campeonato, sus largadas siguen siendo deficientes.

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