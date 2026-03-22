David Alonso saldrá en el segundo lugar del Gran Premio de Brasil 2026 de Moto2

El piloto colombiano David Alonso de CF Moto Aspar Team participa este viernes, en las prácticas del Gran Premio de Brasil de Moto2 en el autódromo Ayrton Senna de Goiânia, Brasil. Foto: EFE - Andre Borges

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El colombiano David Alonso se quedó muy cerca de firmar su primera pole position (primera posición) en Moto2. El joven piloto ocupó el segundo lugar en la prueba de clasificación del Gran Premio de Brasil de este domingo 22 de marzo de 2026. Una jornada atípica en la categoría previa a MotoGP.

Lo que debió correrse el sábado 21 de marzo terminó quedando para el domingo por cuenta de un inusual problema con el asfaltado del circuito. Un prominente hueco en el asfalto obligó a las autoridades a posponer la qualy uno y dos para hoy, apenas tres horas antes de la carrera del fin de semana.

Sin embargo, las complicaciones extradeportivas no impidieron que Alonso demostrara su talento y experiencia en su segundo año en la categoría intermedia. Su tiempo de un minuto, 20 segundos y 728 milésimas se quedó apenas a 17 milésimas del de su compañero de equipo, Daniel Holgado.

David Alonso busca su segunda victoria en Moto2

David Alonso, corredor del equipo español Aspar Team, buscará su segundo triunfo en Moto2 tras el GP de Hungría 2025. Además, el colombiano también intentará olvidarse de una vez por todas de su accidente en Tailandia este año.

“Trabajé en estar más despierto en clasificación en la vuelta rápida, hice ejercicios antes de la qualy para activarme y mejoramos un poco más en este aspecto. Hay que seguir intentando”, dijo Alonso tras la clasificación.

Alex Escrig logró el mejor tercer tiempo de la sesión y Manuel González, líder del mundial, saldrá cuarto y Piqueras completa los cinco primeros de la parrilla, entre los que hubo apenas 92 milésimas de diferencia en los tiempos.

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