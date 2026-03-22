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Natalia Linares se quedó con la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo 2026

La deportista tricolor completó su segunda medalla en un Mundial de Atletismo, luego de su bronce en Tokio durante septiembre de 2025.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
22 de marzo de 2026 - 01:50 p. m.
Natalia Linares de Colombia gana la medalla de bronce en la prueba de salto de longitud en el Mundial de Atletismo de Polonia 2026.
Natalia Linares de Colombia gana la medalla de bronce en la prueba de salto de longitud en el Mundial de Atletismo de Polonia 2026.
Foto: EFE - MICHAEL BUHOLZER
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Natalia Linares le madrugó al podio en el Campeonato Mundial Indoor de Polonia y se colgó el bronce luego de una gran participación en el salto de longitud. Su marca de 6,80 metros le permitió estar solo por detrás de la portuguesa Agate de Sousa (oro) y la italiana Larissa Iapichino (plata).

Linares ya había ganado la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo al aire libre de septiembre de 2025 en Tokio. Lo que la confirma como una de las mejores saltadoras del mundo y una carta importante para Colombia en las diferentes paradas alrededor del mundo y, por supuesto, los grandes eventos.

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A pesar de liderar las dos primeras rondas con saltos de 6,79 m y 6,80 m, De Sousa la superó en el tercer turno con una marca de 6,82 m. Ya en el quinto intento, Iapichino saltó hasta los 6,84 m con los que aseguró segundo lugar. De Sousa registró 6,92 m, lo que finalmente le daría la presea dorada.

El camino de Natalia Linares a la gloria

Este resultado revalida lo hecho por Natalia Linares en el Mundial sub-20 de Cali en 2022, donde consiguió la plata. Un año más tarde fue el turno para los oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

Como si eso fuera poco, la colombiana logró la medalla de oro en el Campeonato Iberoamericano de Cuiabá 2024 y 2025. Y finalmente, el momento cumbre llegó junto a la primera medalla de bronce en un Mundial de Atletismo en 2025.

Un recorrido que confirma con este nuevo metal precioso en el Campeonato del Mundo en pista cubierta 2026. A Linares le quedan muchos más saltos para adelante por dar, no solo en competencia, sino en la vida y para la historia.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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