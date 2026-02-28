Javier ‘Blair’ Reyes se estrenó en la UFC con victoria contundente sobre Douglas Silva

El luchador bogotano Javier 'Blair' Reyes celebra su victoria frente al Douglas Silva en la UFC. Foto: UFC

El debut de Javier Reyes en la UFC no pudo ser más contundente. El colombiano firmó un triunfo sólido y convincente frente al experimentado Douglas Silva de Andrade, en un combate que terminó por nocaut técnico y que lo instaló de inmediato como una de las grandes sensaciones de la noche en Ciudad de México en la Fight Night.

Sin embargo, el inicio fue cuesta arriba. Reyes recibió dos golpes directos en los primeros intercambios, uno de ellos tan claro que por momentos pareció ponerlo al borde de la caída. El brasileño salió con agresividad y buscó imponer su recorrido en el octágono.

Pero el bogotano resistió. Aguantó el castigo, se recompuso y esperó su momento. Cuando logró conectar su primer golpe limpio, la historia cambió por completo: fue un impacto de mucho poder que envió a Silva de Andrade a la lona y marcó el quiebre definitivo del combate.

Desde ese instante, el dominio fue total. Reyes fue encima, controló la situación en el suelo y sometió al brasileño, que ya no pudo recuperarse ni ponerse en pie. El árbitro decidió detener la pelea y decretó el nocaut técnico cuando solo restaban segundos para el cierre del primer asalto.

Aunque Silva de Andrade mostró su inconformidad con la decisión y quiso continuar, la diferencia era evidente y no tenía opciones reales de seguir. La intervención fue preventiva y confirmó el control absoluto del colombiano en ese tramo final.

Más allá del resultado, Reyes se ganó al público desde su entrada, bailando YMCA y conectando con la arena. Tras el combate, celebró con emoción y dedicó el triunfo a Colombia. “Estoy muy feliz. Esto es para mi país, para que otros colombianos vean que sí es posible. Quiero seguir mejorando y avanzando”, afirmó, dejando claro que su camino en la UFC apenas comienza.

