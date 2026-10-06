Dos campeones absolutos: Colombia sigue arrasando en el Panamericano Juvenil de Pesas

Mosquera tuvo que exigirse desde el primer movimiento. Falló su intento inicial de 143 kilogramos en arranque, pero respondió en…

Colombia tuvo una jornada dorada en el Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas, que se disputa en Tepic, México, y que además entrega cupos para los Juegos Panamericanos Lima 2027. Luis Javier Mosquera, en la categoría de 70 kilogramos, y Hugo Montes , en los 75 kg, se consagraron campeones absolutos tras quedarse con las tres medallas de oro de sus respectivas categorías: arranque, envión y total.

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Mosquera tuvo que exigirse desde el primer movimiento. Falló su intento inicial de 143 kilogramos en arranque, pero respondió en el segundo con el mismo peso y cerró con 146 kg para quedarse con el oro. En el envión tampoco tuvo un comienzo sencillo: no pudo levantar los 171 kg en su primera oportunidad, aunque los consiguió en el segundo intento para asegurar otra presea dorada. Buscó cerrar con 180 kg, pero falló. Con 317 kg en el total, el colombiano se quedó con el primer lugar de la categoría.

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Por su parte, Hugo Montes tuvo un recorrido perfecto en el arranque. Levantó 148, 153 y 155 kg en sus tres intentos, este último suficiente para quedarse con el oro. En el envión comenzó con 180 kg, tuvo un intento inválido posteriormente y finalmente levantó 186 kg en su tercera oportunidad para completar una jornada de tres oros. Montes terminó con un total de 341 kg y también subió a lo más alto del podio como campeón absoluto.

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🏋️🇨🇴 ¡Luis Javier Mosquera brilló rumbo a Lima!



En el torneo clasificatorio a los Juegos Panamericanos, que se disputa de manera paralela al Campeonato Panamericano Sub-20 de Pesas en México, el colombiano conquistó:



🥇 Oro en arranque (146 kg) 🔝 Récord Panamericano

🥇 Oro en… pic.twitter.com/wIATvqqsNE — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) October 5, 2026

La delegación colombiana también sumó una medalla de bronce gracias a Alejandro Sampayo, quien terminó tercero en el envión de los 70 kg juvenil con un levantamiento de 157 kg. Además, fue cuarto en arranque, con 126 kg, y cuarto en el total, con 283 kg. Yan Carlos Panameño, por su parte, finalizó quinto en arranque (123 kg), cuarto en envión (155 kg) y quinto en el total (278 kg).

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