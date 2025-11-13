Dos colombianas desafían la Antártida para completar las siete cumbres

Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante, montañistas colombianas. Foto: Epopeya Latam

Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante, montañistas colombianas que han llevado la bandera del país a las cumbres de los cinco continentes e incluso al círculo polar ártico, están a punto de completar la séptima y última montaña de su gran reto: las siete cumbres.

Con esta expedición buscan demostrar que, cuando se unen las capacidades y se trabaja en equipo con un propósito claro, lo imposible se vuelve alcanzable.

Ana María Giraldo es montañista, conferencista internacional, entrenadora en mentalidad de cima, madre y emprendedora. Fue una de las tres primeras colombianas en conquistar el Monte Everest y ahora se prepara para cerrar su proyecto de las siete cumbres ascendiendo al Monte Vinson. En este desafío la acompañan el apoyo incondicional de sus hijos, Simón y Rafael, y de su esposo.

Ana Isabel Bustamante, también montañista, es ingeniera y directora de proyectos. Ha participado en expediciones en diversas montañas del mundo, y este será su cuarto ascenso dentro del proyecto. Convencida del poder del trabajo colectivo, decidió unir sus fortalezas a esta cordada para alcanzar la meta final.

Preparación para la Antártida

Desde marzo de 2024, ambas se han entrenado intensamente para enfrentar el Monte Vinson. Su preparación combina ciclismo de montaña, trote, caminatas y fortalecimiento muscular para prevenir lesiones. Además, han realizado expediciones en las cordilleras de Perú, Colombia y Bolivia, con el fin de mejorar su aclimatación y reducir riesgos como el edema pulmonar o cerebral.

También se certificaron como socorristas en zonas remotas, conscientes de que en una expedición antártica la ayuda puede tardar días en llegar. A este proceso se sumó la mentoría del montañista colombiano Marcelo Arbeláez, quien las ha acompañado en su fortalecimiento físico, mental y emocional.

El desafío, coinciden, no ha sido únicamente físico. Lo más exigente ha sido mantener la calma ante la adversidad, trabajar desde la humildad y encontrar disfrute incluso en los momentos en que las cosas no salen según lo previsto.

El Monte Vinson: la última frontera

El Monte Vinson, con 4.892 metros de altura, es la cumbre más alta del continente antártico. Fue descubierto en 1958 y escalado por primera vez en 1966 por una expedición liderada por Nicholas Clinch. Ubicado a 1.200 kilómetros del Polo Sur, forma parte del macizo Sentinel y presenta condiciones extremas: temperaturas que pueden descender hasta los –35 °C y vientos polares que exigen concentración absoluta y alta resistencia.

La expedición partirá desde Punta Arenas, Chile, rumbo a Patriot Hills y luego al campamento base, ubicado a 2.200 metros. Desde allí deberán atravesar glaciares, ascender pendientes de hasta 45 grados y afrontar jornadas de 11 a 14 horas para finalmente alcanzar la cima.

Un propósito más alto que la montaña

El proyecto de Ana María y Ana Isabel busca inspirar y movilizar acción a partir de tres pilares: la fuerza del trabajo en equipo, la capacidad de lograr lo extraordinario y la importancia del paso a paso para cumplir los sueños.

“Con Epopeya ellas han aprendido valores como compromiso, vulnerabilidad, retroalimentación constructiva y sinergia para alcanzar sus objetivos, a través de un liderazgo consciente y resiliente”, explicó Marcelo Arbeláez, socio de Epopeya y uno de los primeros colombianos en completar el reto de las siete cumbres más altas del mundo.

“Más que escaladoras, somos mujeres liderando un propósito”, afirman Ana María y Ana Isabel. Con sus experiencias y aprendizajes han impactado a más de 50.000 personas en América Latina, desde empresas hasta instituciones educativas y comunidades.

Una alianza que trasciende la cumbre

Más allá de la Cumbre y Epopeya Colombia unieron fuerzas para hacer realidad este proyecto, cuyo propósito va más allá del desafío deportivo: impulsar el liderazgo femenino a través de metas extraordinarias. Con 25 años de experiencia, Epopeya ha sido referente en proyectos de montaña en el país, promoviendo el liderazgo a través del trabajo en equipo.

Por su parte, Ana María y Ana Isabel crearon ‘Más allá de la Cumbre’ con la convicción de que cualquier persona puede desarrollar su liderazgo para alcanzar lo extraordinario.

Junto al respaldo de Epopeya, consolidaron una alianza que combina experiencia, disciplina y acción, y que hoy impulsa a dos mujeres que representan el espíritu montañista de Colombia.

Una despedida simbólica antes de partir

El encuentro de despedida tuvo lugar en El Muro, el gimnasio de escalada ubicado en el Centro Comercial San Diego, en Medellín. Allí agradecieron el apoyo de los medios y pidieron oraciones y buenos deseos, que llevarán escritos en las banderas que ondearán en la cima del Vinson.

“Cada meta de tu equipo y de tu vida es una gran montaña. Todos somos escaladores. Llevar la bandera de Colombia a lo más alto es poner a prueba nuestra determinación, resiliencia y convicción como país”, afirmaron antes de iniciar esta última gran expedición.

Las siete cumbres

Monte Aconcagua (6.962 m), América — logrado Monte Kilimanjaro (5.894 m), África — logrado Monte Elbrus (5.642 m), Europa — logrado Monte Denali (6.194 m), Ártico — logrado Monte Everest (8.848 m), Asia — logrado Monte Carstenz (4.884 m), Oceanía — logrado Monte Vinson, Antártida — pendiente para 2025

En esta aventura, las montañistas cuentan con el respaldo de marcas colombianas comprometidas con su causa.

TOPARA, marca especializada en ropa y accesorios outdoor, acompaña la expedición con su equipamiento técnico.

“Estamos muy felices y orgullosos de acompañar a Ana María y Ana Isabel en esta aventura que inspira a toda una generación”, afirmó Benny Bursztyn, fundador de TOPARA y vicepresidente de Producto e Innovación de Nalsani S.A.S.

También se suma Lili Pink, patrocinador oficial de ropa interior del equipo.“En Lili Pink creemos en el poder de las mujeres reales...”, destacó Verónica Pachón, gerente de Mercadeo y Producto, al reafirmar el compromiso de la marca con el empoderamiento femenino.

