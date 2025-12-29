El boxeador Anthony Joshua tuvo un grave accidente de transito que dejó dos muertos

Anthony Joshua celebra después de vencer a Jake Paul. Foto: AFP - GIORGIO VIERA

El excampeón mundial de los pesos pesados Anthony Joshua se vio involucrado en un grave accidente de tránsito ocurrido en Nigeria, en el que murieron dos personas, según informó la prensa local.

El hecho se registró pocos días después de su reciente y mediática victoria en la pelea transmitida por Netflix frente a Jake Paul, un combate que volvió a poner al británico en el centro de la escena del boxeo internacional.

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

Estas son las versiones del accidente de Joshua

De acuerdo con los reportes, el siniestro ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan, una de las vías más transitadas del país.

El vehículo en el que se movilizaba Joshua se estrelló contra un camión y terminó con graves daños.

En videos difundidos en redes sociales se observa al boxeador siendo rescatado desde la parte delantera del automóvil, aparentemente a través de una de las ventanas rotas.

Just look at the terrible state of Nigeria.



After a major accident reportedly involving Anthony Joshua, where two lives were lost, there was no visible emergency response; no ambulance, no proper medical care. Instead, he was made to sit upright in the front of a police van… pic.twitter.com/pQKoJzbJYv — INKWAKUZI (@inkwakuzi_) December 29, 2025

La información preliminar indica que Joshua, británico de origen nigeriano, viajaba como pasajero en la parte trasera del vehículo. El conductor y el copiloto fallecieron en el lugar del accidente, según detalló el medio local , que siguió el caso desde las primeras horas y confirmó la noticia.

Joshua, estable

El promotor del boxeador, Eddie Hearn, explicó que Joshua se encontraba en Nigeria de vacaciones junto a su familia cuando ocurrió el accidente.

Hasta el momento no se han conocido partes médicos que indiquen lesiones de gravedad en el deportista, pero la policía indicó que el pugilista solo tuvo lesiones leves.

El impacto del hecho ha generado conmoción tanto en Nigeria como en el Reino Unido, pero la policía dio un parte de tranquilidad. “El vehículo en el que viajaba Anthony Joshua, un Lexus SUV, estuvo involucrado en el accidente en condiciones que están siendo investigadas actualmente. Iba sentado en la parte trasera del vehículo, solo sufrió heridas leves y está recibiendo atención médica”, declaró en un comunicado Oluseyi Babaseyi, portavoz de la policía del estado de Ogun.

Tras su triunfo frente a Paul, el excampeón olímpico tenía previsto retomar el camino hacia los grandes combates y proyectaba para el próximo año un esperado enfrentamiento ante . Ahora, el mundo del boxeo permanece atento a la evolución del estado de Joshua y a las investigaciones sobre un accidente que dejó un saldo trágico.

