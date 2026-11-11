El camino de 76 jóvenes futbolistas colombianos hacia un sueño en España

"A punta de trapero y escoba", como ella misma lo cuenta, ha construido junto a su familia una historia. Berta ha trabajado como aseadora y ha hecho todo lo posible para que sus…

Berta Pérez todavía recuerda las veces que tuvo que caminar bajo la lluvia, con hambre y sin dinero para los pasajes, para llevar a su hijo Diego a entrenar . Sin embargo, había algo que no cambiaba: su decisión de acompañarlo en el camino que había elegido. Ahora, después de años de esfuerzos, pudo verlo cumplir uno de sus sueños: viajar a otro país para jugar fútbol.

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"A punta de trapero y escoba", como ella misma lo cuenta, ha construido junto a su familia una historia. Berta ha trabajado como aseadora y ha hecho todo lo posible para que sus hijos encuentren oportunidades. Diego comenzó a jugar a los seis años, después de que su madre, al pasar cerca de las instalaciones de Compensar, imaginara que algún día podría llevarlo allí.

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"Algún día mi hijo va a estar ahí. Yo no sabía que, como tenía la tarjeta de Compensar, podía inscribirlo. Le propuse que fuéramos y él me preguntaba: "¿Será que sí, mami?". Y vea que sí, se logró", recuerda.

Lo que comenzó como una ilusión se convirtió en un proceso de formación que le permitió a Diego compartir con otros jóvenes una experiencia internacional. Su madre, que también acompaña el proceso de otro de sus hijos en las escuelas de fútbol de Compensar, no olvida los sacrificios que han hecho para llegar hasta aquí.

"Siempre hemos estado en los partidos, siempre con mis hijos. Somos unos guerreros y vamos a seguir guerreándola", cuenta Berta, quien espera continuar apoyándolos hasta donde se lo permitan la vida y la salud.

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Una experiencia más allá del fútbol

La historia de Diego hizo parte de las 76 que viajaron a España el pasado 1.º de noviembre para participar en el Stage Internacional LALIGA Academy by Compensar. Durante una semana, los jóvenes estuvieron en Salou, Cataluña, donde vivieron una experiencia de formación deportiva, cultural y humana bajo la metodología del fútbol español.

La delegación, conformada por más de 85 personas entre futbolistas, entrenadores y personal de acompañamiento, estuvo concentrada en el Fútbol Salou Sports Center, un complejo deportivo con 11 campos de fútbol. Allí participaron en sesiones dirigidas por entrenadores de LALIGA, con licencias UEFA Pro y formación en ciencias del deporte, que trabajaron de la mano del cuerpo técnico de Compensar.

El programa también incluyó partidos frente a academias de clubes españoles y talleres sobre entendimiento del juego y preparación de encuentros. Una oportunidad para conocer otras formas de entrenar, competir y comprender el fútbol.

Para Miguel Casal, director técnico de LALIGA Academy by Compensar, el propósito de estos procesos es que los jóvenes no solamente crezcan en el aspecto deportivo, sino que también encuentren herramientas para su desarrollo personal.

"Nosotros buscamos procesos en los que no solo esté lo deportivo, sino también una experiencia personal que enriquezca todo el proceso. Este stage buscaba complementar el trabajo que ya se estaba haciendo en Bogotá, con nuestro programa permanente y los equipos de rendimiento, para que tuvieran una experiencia mayor en un contexto más internacional, como es el fútbol español".

La metodología contempla cuatro áreas de desarrollo: técnico-coordinativa, táctica-cognitiva, condicional y socioafectiva. Además de los entrenamientos y partidos, los participantes tuvieron actividades culturales, entre ellas un recorrido por Barcelona, la posibilidad de presenciar un encuentro oficial de la primera división española y una visita a PortAventura.

Casal destacó las características de los futbolistas colombianos, especialmente su talento individual y sus condiciones técnicas. Considera que esta experiencia les permitió complementar esas cualidades con una visión colectiva del juego.

"El jugador colombiano es talentoso, tiene muchas habilidades técnicas y mucho talento individual. Creo que eso se complementa muy bien con nuestro programa en España, donde buscamos que ese talento también brille de forma colectiva".

El entrenador español, que llevaba seis meses en Colombia al momento de la entrevista, también destacó la pasión con la que las familias viven el fútbol. Para él, el acompañamiento de los padres es una parte fundamental de estos procesos y una muestra del compromiso que existe alrededor de los jóvenes deportistas.

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El deporte como una herramienta para construir futuro

La experiencia también representó una apuesta institucional por la formación integral. Carlos Calvete, gerente de Recreación, Cultura y Deporte de Compensar, considera que el deporte tiene un papel que trasciende los resultados y las competencias.

"El deporte es el mejor medio para construir sociedad, fortalecer valores y darle significado a la vida. Por eso disfrutamos tanto poder concretar una experiencia como esta". Calvete explicó que el propósito fue acercar a los futbolistas a otras metodologías y referentes, pero también permitirles conocer nuevas culturas, asumir responsabilidades y desenvolverse en escenarios diferentes a los habituales.

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El directivo también adelantó que la iniciativa tendrá continuidad. Compensar ya trabaja en la siguiente edición, prevista para 2027, en la que esperan llevar un equipo de niñas a vivir una experiencia similar en España. Para las familias de los 76 jóvenes, el viaje representó mucho más que una semana de entrenamientos y partidos. Fue también el reconocimiento a años de disciplina, acompañamiento y sacrificios que, en ocasiones, implicaron caminar bajo la lluvia para no faltar a una práctica.

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