Trejos compitió en la categoría de 54 kilogramos y tuvo una actuación muy sólida en su combate….

Colombia no deja de dar buenas noticias desde Dakar, Senegal. La delegación colombiana sumó una nueva final en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026. Esta vez la proeza deportiva corrió por cuenta de la boxeadora Evelin Trejos, quien ganó su duelo de semifinales contra la representante de Japón, Yura Kanemaru. La victoria se consumó por decisión unánime 5-0 de los jueces que le otorgaron a la deportista colombiana el pase a la final por el oro.

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Evelin Trejos ganó la semifinal e irá por el oro en los 54 kilogramos de Dakar 2026

Trejos compitió en la categoría de 54 kilogramos y tuvo una actuación muy sólida en su combate. Vale la pena recordar que Colombia viene de días muy gloriosos para el boxeo juvenil nacional. Durante la mañana de este miércoles 11 de noviembre, Izzon Galea se adjudicó la medalla de bronce en los 50 kilogramos masculinos. A pesar de perder en las semifinales de su categoría, el araucano se ganó un puesto en el podio gracias al sistema de puntaje.

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Con una actuación contundente, @trejos_344 derrotó por decisión unánime 5-0 a la japonesa Yura Kanemaru en las semifinales de los 54 kilogramos del boxeo de Dakar 2026. 🥊💥



🥇 ¡Y AHORA VAMOS POR EL ORO OLÍMPICO!



❤️‍🔥 ¡COLOMBIA ENTERA A APOYAR A EVELIN! pic.twitter.com/VEqYQSBK1V — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) November 11, 2026

El camino de Evelin Trejos en Dakar 2026

Nuestra representante comenzó su participación en los octavos de final con una victoria 5-0 frente a la rumana Lasmina Moraru. Luego obtuvo un triunfo 4-1 contra la australiana Belle Spicer en los cuartos de final. Con este último combate, Evelin aseguró su cupo en las semifinales y en el podio de la disciplina.

Este miércoles 11 de noviembre de 2026, el enfrentamiento comenzó de manera adversa para la colombiana, pues Kanemaru marcó el tiempo y su estrategia fue superior. Todo esto se reflejó en el 0-5 del primer round. Pese a la situación, nuestra atleta renovó su mentalidad en el segundo asalto.

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Evelin Trejos va por el oro en los 54 kg

Con precisión, entrega y técnica, en el segundo asalto, Trejos consiguió un resultado a favor tras la decisión dividida de los jueces (3 – 2), que dejó abierto el resultado para la última salida al ring. En el tercer round, la colombiana continuó con el protagonismo en ofensiva y en estado físico, superando a su rival.

Evelin Trejos hizo gala de su potencia física que, sumada a la ansiedad de su rival, consiguió imponer las condiciones en el combate para llevarse el resultado del tercer round por 4-1. Con un resultado global de 5-0 a favor, es decir, decisión unánime de los jueces, Evelin firmó su nombre en la final.

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Evelin Trejos por el segundo oro colombiano

Es importante mencionar que esta es la única final de nuestro país en el boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, pues este mismo miércoles 11, Izzon Galea cayó en las semifinales de los 50 kilogramos masculinos contra Ambekar Meetei Lairenlakpam, boxeador de la India.

Finalmente, a partir de las 12:15 p. m. (hora de Colombia), este jueves 12 de noviembre de 2026, Evelin Trejos se enfrentará a la uzbeka Sabrina Chakomanova en la final de la categoría de los 54 kilogramos. Hasta el momento, Colombia cuenta con una medalla de oro, dos de plata y cuatro de bronce en Dakar 2026.

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