 

Publicidad

Evelin Trejos ganó la semifinal e irá por el oro en los 54 kilogramos de Dakar 2026

Evelin Trejos derrotó por decisión unánime 5-0 a la japonesa Yura Kanemaru en las semifinales de los 54 kilogramos del boxeo en Dakar 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Deportes
Evelin Trejos ganó la semifinal e irá por el oro en los 54 kilogramos de Dakar 2026
Evelin Trejos aseguró medalla en los 54 kilogramos femeninos del boxeo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Colombia no deja de dar buenas noticias desde Dakar, Senegal. La delegación colombiana sumó una nueva final en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026. Esta vez la proeza deportiva corrió por cuenta de la boxeadora Evelin Trejos, quien ganó su duelo de semifinales contra la representante de Japón, Yura Kanemaru. La victoria se consumó por decisión unánime 5-0 de los jueces que le otorgaron a la deportista colombiana el pase a la final por el oro.

Trejos compitió en la categoría de 54 kilogramos y tuvo una actuación muy sólida en su combate. Vale la pena recordar que Colombia viene de días muy gloriosos para el boxeo juvenil nacional. Durante la mañana de este miércoles 11 de noviembre, Izzon Galea se adjudicó la medalla de bronce en los 50 kilogramos masculinos. A pesar de perder en las semifinales de su categoría, el araucano se ganó un puesto en el podio gracias al sistema de puntaje.

Le puede interesar: El boxeo le dio otra alegría a Colombia: Izzon Galea ganó medalla de bronce en Dakar

El camino de Evelin Trejos en Dakar 2026

Nuestra representante comenzó su participación en los octavos de final con una victoria 5-0 frente a la rumana Lasmina Moraru. Luego obtuvo un triunfo 4-1 contra la australiana Belle Spicer en los cuartos de final. Con este último combate, Evelin aseguró su cupo en las semifinales y en el podio de la disciplina.

Este miércoles 11 de noviembre de 2026, el enfrentamiento comenzó de manera adversa para la colombiana, pues Kanemaru marcó el tiempo y su estrategia fue superior. Todo esto se reflejó en el 0-5 del primer round. Pese a la situación, nuestra atleta renovó su mentalidad en el segundo asalto.

Le puede interesar

Deportes

El boxeo le dio otra alegría a Colombia: Izzon Galea ganó medalla de bronce en Dakar

Más deportes

Colombia sigue sumando medallas en Dakar: Dilan Graciano, plata en lanzamiento de jabalina

Más deportes

Colombia sumó otro diploma en los Olímpicos de la Juventud: ¿cómo vamos en Dakar 2026?

No se pierda: El camino de 76 jóvenes futbolistas colombianos hacia un sueño en España

Evelin Trejos va por el oro en los 54 kg

Con precisión, entrega y técnica, en el segundo asalto, Trejos consiguió un resultado a favor tras la decisión dividida de los jueces (3 – 2), que dejó abierto el resultado para la última salida al ring. En el tercer round, la colombiana continuó con el protagonismo en ofensiva y en estado físico, superando a su rival.

Evelin Trejos hizo gala de su potencia física que, sumada a la ansiedad de su rival, consiguió imponer las condiciones en el combate para llevarse el resultado del tercer round por 4-1. Con un resultado global de 5-0 a favor, es decir, decisión unánime de los jueces, Evelin firmó su nombre en la final.

Lea también: Manchester United tiene un acuerdo verbal con Mauricio Pochettino

Evelin Trejos por el segundo oro colombiano

Es importante mencionar que esta es la única final de nuestro país en el boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, pues este mismo miércoles 11, Izzon Galea cayó en las semifinales de los 50 kilogramos masculinos contra Ambekar Meetei Lairenlakpam, boxeador de la India.

Finalmente, a partir de las 12:15 p. m. (hora de Colombia), este jueves 12 de noviembre de 2026, Evelin Trejos se enfrentará a la uzbeka Sabrina Chakomanova en la final de la categoría de los 54 kilogramos. Hasta el momento, Colombia cuenta con una medalla de oro, dos de plata y cuatro de bronce en Dakar 2026.

Entérese: Las sensibles bajas que tendrá Millonarios para jugarse la clasificación a cuadrangulares

Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Boxeo Colombiano

Dakar 2026

Evelin Trejos

la SEDE

La SEDE de El Espectador
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido