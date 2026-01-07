Logo El Espectador
El colombiano Javier Vélez ganó en la tercera etapa del Rally Dakar 2026

Junto al argentino Gastón Mattarucco, la dupla se impuso en la tercera jornada del Dakar Classic 2026 dentro de la categoría H4, sumando su segundo triunfo consecutivo en la competencia.

Diego Alejandro Daza Gómez
07 de enero de 2026 - 12:26 a. m.
Javier Vélez, único piloto colombiano en el Rally Dakar 2026.
Foto: FCAD
Javier ‘Jota’ Vélez, piloto antioqueño que disputa su sexto Rally Dakar en la categoría Classic, logró junto a su compañero, el argentino Gastón Mattarucco, un destacado triunfo en la tercera etapa del Rally Dakar 2026, que se disputa en Arabia Saudita.

La dupla sudamericana se impuso en la categoría H4 del Dakar Classic a bordo de un Toyota Land Cruiser, consolidando una actuación sobresaliente en la competencia.

Tras mejorar su rendimiento etapa tras etapa, la dupla consiguió, por segundo día consecutivo, el mejor resultado en su categoría. Los dos se impusieron en la divisional H4 —la de mayor velocidad promedio— con 1.018 puntos de penalización, superando a los ibéricos Pires-Riera.

Además, en la clasificación general de todos los vehículos Classic, se ubican en la posición 60.

Sobre la jornada de este martes, disputada en Al-Ula, Vélez destacó el buen desempeño del equipo. “Es una localidad reconocida por la belleza de sus formaciones rocosas. Fue un día similar al anterior, sin inconvenientes: todo funcionó bien tanto en la parte mecánica como en la navegación”, dijo el antioqueño.

Además, Vélez, único colombiano presente en el Dakar 2026, resaltó el ritmo y la exigencia del recorrido. “Tuvimos un ritmo muy bueno. Al igual que la etapa 2, fue extensa y variada, con arena, piedras, valles y cañones. Poco a poco nos vamos adaptando a la Toyota, que respondió de gran manera”, mencionó el piloto colombiano.

El colombiano Javier Vélez también ganó en la segunda etapa del Rally Dakar 2026

La victoria en la tercera etapa se suma a la que la pareja obtuvo el día anterior en la segunda. Dicho certamen tuvo un recorrido cercano a los 600 kilómetros, con predominio de terreno pedregoso, tramos complejos de navegación y varias pruebas de regularidad, factores que dificultaron mantener el ritmo ideal.

Pese a ello, la dupla sudamericana logró completar el trayecto sin inconvenientes mecánicos ni pinchazos, un aspecto determinante para quedarse con la victoria en su categoría.

Sobre esa etapa, el antioqueño señaló lo difícil que fue. “Fueron casi 600 km, donde el terreno hizo muy difícil mantener la velocidad ideal. Perdimos algunos minutos en navegación y regularidad, pero logramos completar la etapa sin pinchazos y con el coche en buen estado, algo clave hoy”, señaló Vélez.

Además, el piloto de 70 años mencionó la exigencia que se vive en esta categoría. “Arrancamos de madrugada, todavía de noche, en una jornada muy exigente. Hubo muchísima piedra, tramos constantes de navegación abriendo pista y varias especiales de regularidad”, mencionó Vélez.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

