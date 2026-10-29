El triunfo de los Cerveceros también interrumpió el dominio reciente de los Dodgers de Los Ángeles, que habían conquistado las dos…

Los Cerveceros de Milwaukee se unieron a la larga tradición de campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. La franquicia conquistó este miércoles su primer título después de imponerse 4-1 sobre los Rays de Tampa Bay. Con el venezolano William Contreras como jugador más valioso de la final, Milwaukee terminó con una espera de 57 años y escribió una nueva página en la historia del béisbol estadounidense.

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Los equipos que más han ganado la Serie Mundial de Béisbol: así quedó el palmarés de la MLB

El triunfo de los Cerveceros también interrumpió el dominio reciente de los Dodgers de Los Ángeles, que habían conquistado las dos ediciones anteriores. La franquicia californiana ha sido la gran protagonista de esta década, con tres campeonatos desde 2020, una cosecha que le permitió escalar posiciones en el palmarés histórico y consolidarse entre los cinco equipos más ganadores de la competición.

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Desde 2020, los Dodgers levantaron el trofeo en tres oportunidades: 2020, 2024 y 2025. Los otros campeones de este periodo fueron los Bravos de Atlanta en 2021, los Astros de Houston en 2022, los Rangers de Texas en 2023 y los Cerveceros de Milwaukee en 2026. En siete ediciones, cinco franquicias diferentes han celebrado el título, aunque ninguna ha conseguido acercarse a la regularidad de Los Ángeles.

¿Quién lidera el palmarés de la Serie Mundial de Béisbol?

Sin embargo, cuando se revisa el palmarés completo, los Yankees de Nueva York siguen siendo los grandes dominadores. Con 27 títulos, la franquicia más laureada del béisbol estadounidense mantiene una ventaja considerable sobre sus perseguidores. Su primer campeonato llegó en 1923 y el más reciente en 2009, cuando derrotaron a los Filis de Filadelfia. Desde entonces, los neoyorquinos no han conseguido volver a levantar el trofeo.

Buena parte de la grandeza de los Yankees se construyó durante el siglo XX, especialmente gracias a figuras como Babe Ruth, Lou Gehrig, Joe DiMaggio y Mickey Mantle. El equipo estableció una marca extraordinaria al conquistar cinco Series Mundiales consecutivas entre 1949 y 1953. También dominó el cierre del siglo con tres campeonatos seguidos entre 1998 y 2000, una hazaña que ninguna otra franquicia ha repetido desde entonces.

En el segundo lugar aparecen los Cardenales de San Luis, con 11 campeonatos, el registro más importante de la Liga Nacional. Su historia comenzó a construirse con el título de 1926 y tuvo momentos especialmente exitosos en las décadas de 1930 y 1940. Su última consagración llegó en 2011, cuando derrotaron a los Rangers de Texas en siete partidos. Los Cardenales, además, fueron los verdugos de Milwaukee en su anterior aparición en una Serie Mundial, en 1982.

El tercer puesto está compartido por tres franquicias con nueve títulos cada una. Los Dodgers de Los Ángeles son los más destacados de ese grupo por sus resultados recientes. Su primera corona llegó en 1955, cuando todavía jugaban en Brooklyn, y posteriormente sumaron campeonatos en 1959, 1963, 1965, 1981 y 1988. Después de 32 años sin títulos, recuperaron la gloria en 2020 y volvieron a celebrar en 2024 y 2025, impulsados por una generación encabezada por figuras como Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman.

Shohei Ohtani, el líder de los Dodgers. Foto: EFE - CHRIS TORRES

Los Medias Rojas de Boston también acumulan nueve campeonatos, aunque su historia está marcada por una de las sequías más famosas del deporte. Después de ganar la Serie Mundial de 1918, tuvieron que esperar 86 años para volver a celebrarla. La llamada Maldición del Bambino terminó en 2004, cuando conquistaron el título después de una remontada histórica contra los Yankees en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Posteriormente sumaron las coronas de 2007, 2013 y 2018.

El grupo de los cinco máximos ganadores lo completan los Atléticos, también con nueve campeonatos. La franquicia obtuvo sus primeros títulos cuando tenía su sede en Filadelfia, en 1910, 1911, 1913, 1929 y 1930. Después de trasladarse a Oakland, protagonizó otra etapa dorada con tres conquistas consecutivas entre 1972 y 1974. Su último campeonato llegó en 1989, cuando derrotó a los Gigantes de San Francisco, en una Serie Mundial recordada también por el terremoto que interrumpió la competición.

Los máximos campeones de la Serie Mundial Palmarés histórico de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), actualizado a 2026. # Equipo Títulos 1 New York Yankees 27 2 St. Louis Cardinals 11 3 Los Angeles Dodgers 9 4 Athletics 9 5 Boston Red Sox 9 6 San Francisco Giants 8 7 Cincinnati Reds 5 8 Pittsburgh Pirates 5 9 Detroit Tigers 4 10 Atlanta Braves 4 11 Chicago Cubs 3 12 Baltimore Orioles 3 13 Minnesota Twins 3 14 Chicago White Sox 3 15 Philadelphia Phillies 2 16 Cleveland Guardians 2 17 New York Mets 2 18 Kansas City Royals 2 19 Toronto Blue Jays 2 20 Miami Marlins 2 21 Houston Astros 2 22 Texas Rangers 1 23 Arizona Diamondbacks 1 24 Los Angeles Angels 1 25 Washington Nationals 1 26 Milwaukee Brewers 1 Fuente: Palmarés histórico de la Serie Mundial. Se incluyen los títulos obtenidos por cada franquicia bajo sus anteriores denominaciones.

La conquista de Milwaukee confirma que la Serie Mundial sigue reservando espacio para nuevas historias. Mientras los Yankees conservan una ventaja histórica difícil de alcanzar y los Dodgers se han convertido en la referencia de los últimos años, otras franquicias buscan construir su propio legado. Los Cerveceros apenas suman una corona, pero su victoria de 2026 les permitió ingresar por primera vez en un palmarés que, desde 1903, reúne a algunas de las organizaciones más importantes del deporte estadounidense.

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