Milwaukee ganó la final de las Grandes Ligas por un global de 4-1 en una noche en la que el venezolano William Contreras fue consagrado como Jugador Más Valioso (MVP) del Clásico de Otoño.

Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron este miércoles 4-1 a los Rays de Tampa Bay y se consagraron campeones de la Serie Mundial de béisbol por primera vez en su más de medio siglo de historia.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Los Cerveceros de Milwaukee, campeones de la Serie Mundial con un venezolano como figura

Contreras, una doble amenaza para los Rays durante toda la eliminatoria, es el tercer pelotero de su país en recibir el galardón después de Pablo Sandoval en 2012 y Salvador Pérez en 2015.

El receptor, que en la ofensiva logró ocho hits y cuatro carreras remolcadas en toda la serie final, culminó junto a su joven compatriota Jackson Chourio un año mágico para el béisbol venezolano.

Ambos, junto al relevista Antonio Senzatela, participaron también en marzo en el primer triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol.

"Es historia para mi país. Amo a Venezuela. Es mi país, gracias por todo el apoyo", declaró Contreras, que ya había ganado un título en 2021 con los Bravos de Atlanta.

No se pierda: Medellín recibirá el Gran Fondo UCI con dos recorridos y cupos al Mundial

Chourio también aspiró al MVP por una Serie descomunal para un pelotero de 22 años. El martes igualó un récord de 1928 del legendario Babe Ruth de 10 hits en los primeros cuatro juegos de un Clásico de Otoño y el miércoles le sumó un undécimo imparable. "Es increíble, estoy sin palabras", alcanzó a decir un emocionado Chourio.

2026 will certainly be a year to remember for William Contreras 😮‍💨 pic.twitter.com/K6VEU6cfNb — MLB (@MLB) October 29, 2026

Del otro lado, los Rays del mexicano Jonathan Aranda y el dominicano Junior Caminero perdieron su tercera Serie Mundial y seguirán sin estrenar su palmarés.

Los Rays siguen en blanco

Tampa Bay, que el martes evitó la barrida con un triunfo en extra innings, es uno de los cuatro equipos que nunca han saboreado la gloria en las Mayores, junto a los Padres, Rockies y Marineros.

Los Cerveceros sí inauguraron la vitrina en su segunda Serie Mundial, tras la perdida en 1982. Este año Milwaukee ha sido una fuerza intratable en las Grandes Ligas, comenzando por una fase regular en la que logró el mejor registro general (103-59).

Con los abridores más dominantes y una temible ofensiva, los Cerveceros elevaron aún más su nivel en los playoffs (11-2), en los que masacraron 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles de Shohei Ohtani, favoritos a un tercer título consecutivo.

Mire, además: El caso Mbappé reabre el debate sobre la influencia de China en el deporte mundial

En la Serie Mundial estuvieron a punto de completar otra barrida, pero Tampa sobrevivió en el cuarto partido con una milagrosa reacción en la duodécima entrada.

Los Rays salvaron el honor pero todavía necesitaban tres victorias más para completar una remontada que nadie ha logrado en una Serie Mundial. Menos de 24 horas después, los Cerveceros regresaron al Tropicana Field de San Petersburgo (Florida) decididos a aprovechar su segunda bala.

I love my team, I love my Crew! 🎶 pic.twitter.com/IPhUGXMWxq — MLB (@MLB) October 29, 2026

Un novato de récord

Los visitantes sólo necesitaron dos entradas para derribar el muro del abridor Drew Rasmussen. Con su primer imparable, el novato Cooper Pratt remolcó a Brice Turang para abrir la pizarra en el Tropicana Field.

Publicidad

Los Cerveceros tomaron distancia en el quinto inning en una secuencia ofensiva en la que Pratt conectó su segundo hit. Con ese batazo se convirtió en el primer novato que pega hit en seis turnos consecutivos en un Clásico de Otoño. El propio Pratt, que apenas debutó en junio en las Mayores, anotó la carrera del 2×0 para Milwaukee tras un sencillo de David Hamilton.

Además, le puede interesar: El Cristiano Ronaldo de 2008 se corona como el Balón de Oro de todos los tiempos

En el sexto episodio Contreras apareció con un doble al jardín izquierdo para la carrera de Christian Yelich y luego se encargó de poner la cuarta rayita en la pizarra tras un elevado de sacrificio de Pratt.

Publicidad

En una noche aciaga para Caminero, Aranda y el cubano Yandy Díaz, que sólo sumaron un hit, los Rays solo hicieron una presencia testimonial en el marcador en el último inning cuando los numerosos seguidores de Milwaukee ya festejaban en las gradas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad