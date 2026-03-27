El torneo de tenis femenino más importante de Latinoamérica, a punto de empezar en Bogotá

Camila Osorio, la colombiana más destacada en el tenis mundial esta temporada. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

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Si Camila Osorio gana la nueva edición de la Copa Colsanitas Colsubsidio, que empezará este sábado con las rodas previas, igualará a Fabiola Zuluaga como la jugadora que más veces ha ganado el torneo. Y si lo hace, lo haría con tan solo ocho participaciones en el cuadro principal, una menos de las que necesitó la también nacida en Cúcuta.

Además, si ‘Cami’ gana, también igualaría la increíble marca de Zuluaga de haber conquistado Bogotá de forma consecutiva en tres ocasiones.

Claro, para que todo eso suceda, Camila, la mejor raqueta femenina del país en este momento, deberá librar una batalla interna. Primero, tendrá que adaptarse a una pelota más lenta y a unos rebotes más altos. Tendrá que deslizarse más, ser más paciente en cada punto y tener en cuenta –algo a lo que seguro ya está acostumbrada– las irregularidades de una superficie mucho más impredecible y pérfida que la cancha dura en la que ganó el Abierto Femenino de Filipinas hace apenas un mes.

Osorio estuvo presente en la rueda de prensa de presentación de la copa, junto a Emiliana Arango, la otra gran carta de Colombia, y afirmó que no piensa mucho en igualar a Fabiola y que más bien está concentrada en hacer su propio camino. Le restó importancia. Sin embargo, también expresó haber recuperado la alegría en la cancha cuando la felicitaron por haber ganado el torneo en Filipinas.

“Lo único que he tratado de hacer el año pasado y quiero hacer durante este año es sonreír y sentirme feliz jugando al tenis; es lo que quiero hacer el resto de mi carrera. Quiero entrar a la cancha y poder disfrutar. Porque jugar al tenis profesional era un sueño que tenía desde que era muy chiquita y lo he logrado. Creo que por un momento se me estaba olvidando eso; estaba jugando y solo se sentía como un trabajo. Solo pensaba en los resultados que debía conseguir y no en el disfrute y en las oportunidades que me está dando Dios y la vida, y que al final también mi propio trabajo”, dijo sonriendo.

Ahora estoy viviendo eso, estoy más feliz en cancha y creo que la gente lo ha notado. Camila Osorio

Mónica Vélez, directora de la Copa Colsánitas Colsubsidio, anunció en rueda de prensa, el jueves, que “por primera vez el torneo contará con Live ELC”, que es el mismo sistema que utiliza Wimbledon, y que determina de forma rápida y precisa si la bola ha picado o no dentro del espacio permitido. Esto podrá eliminar a los jueces de línea y hará que el juego sea mucho más fluido, sin pérdidas de tiempo e interrupciones recurrentes para solicitar la revisión del Hawk Eye. También agregó que en esta edición, “gracias a los patrocinadores y a grandes esfuerzos, la cancha central tendrá 2.500 plazas, algo que antes no habían logrado, por lo que habían tenido que pedir excepciones a la WTA”, ya que es un requisito mínimo de los torneos WTA 250.

Si todo sigue el curso natural, la Copa Colsanitas Colsubsidio iniciará su actividad el 28 de marzo y finalizará el 5 de abril. Camila Osorio y Emiliana Arango fueron las únicas jugadoras locales que ingresaron por ranking, mientras que Laura Villamil se ganó su lugar luego de conquistar el Torneo Invitacional, y Mariana Higuita, Emanuela Lares y Sara Lozano recibieron wild card.

Ellas pondrán a 𝙫𝙞𝙗𝙧𝙖𝙧 a Bogotá 😍



El listado de jugadoras que estarán en la edición 2026: varias top-100, dos colombianas, dos que ya saben lo que es ser campeonas y tenis de altísimo nivel ⚡️



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Juan Diego Forero Vélez

Periodista - Contador de historias

X: @JuanDiegoFore10

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