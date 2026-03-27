Colombia vs. Francia: cuándo es, hora, TV y dónde ver el partido amistoso de la selección

Luis Díaz y Kylian Mbappé, los estelares del duelo entre Colombia y Francia. Foto: Agencia AFP

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Colombia busca pasar la página. La derrota contra Croacia dejó conclusiones claras, expuso fallas y abrió preguntas, pero el calendario no da tregua. El equipo de Néstor Lorenzo sabe que este tipo de amistosos no están para lamentarse demasiado, sino para corregir.

Lo de Orlando ya quedó atrás: fue un llamado de atención, sí, pero también un punto de partida para ajustar antes de lo que realmente importa.

Ahora, la mirada está puesta en el siguiente reto: la selección de Francia. Un rival de otra naturaleza, con otro ritmo y otro tipo de exigencia. Colombia necesita cambiar el chip, recuperar sensaciones y mostrar una versión distinta, más cercana a la que ha sabido exhibir ante equipos que proponen. Francia será otra prueba de nivel, pero también una oportunidad para responder rápido.

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El reto de Colombia será en el Northwest Stadium, un recinto ubicado en Landover, Maryland, que servirá como escenario para este nuevo examen en la ruta hacia el Mundial.

Allí, la selección de Néstor Lorenzo buscará dejar atrás lo ocurrido ante Croacia y medirse a una potencia como Francia en un contexto que exigirá máxima concentración.

El partido se jugará este domingo 29 de marzo desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia) y podrá verse por el Canal Caracol, a través de su señal del Gol Caracol, además de la transmisión en la aplicación DITU. Será una nueva oportunidad para que Colombia ajuste detalles y muestre otra cara frente a un rival de primer nivel.

¿Juega Mbappé? Colombia, pendiente de las estrellas francesas

La selección de Francia llega con una nómina repleta de talento y nombres de primer nivel en todas sus líneas. Desde el arco, con opciones como Mike Maignan, hasta una defensa sólida encabezada por Ibrahima Konaté y Lucas Hernández, el equipo de Didier Deschamps combina potencia física, experiencia y salida limpia desde el fondo. A eso se suma la presencia de laterales ofensivos como Theo Hernández y Malo Gusto, que le dan amplitud y profundidad al sistema.

En el mediocampo, Francia tiene una de sus mayores fortalezas. Jugadores como Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y N’Golo Kanté garantizan equilibrio, recuperación y salida con criterio. A ellos se suman perfiles más mixtos como Adrien Rabiot o jóvenes de gran proyección como Warren Zaïre-Emery, que aportan dinámica y versatilidad. Es un bloque que puede dominar desde la posesión o imponer intensidad en la presión.

No obstante, donde realmente asusta Francia es en ataque. La lista de delanteros es un catálogo de velocidad, desequilibrio y gol: Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani, Michael Olise y jóvenes como Rayan Cherki o Désiré Doué. Un abanico de opciones que le permite a Deschamps variar sistemas y ritmos, con futbolistas capaces de romper partidos en pocos minutos.

La gran referencia, sin embargo, sigue siendo Kylian Mbappé. El delantero, que viene de ser figura en la reciente victoria ante Brasil pese a la polémica por una supuesta molestia en la rodilla, dejó claro que quiere estar contra Colombia: “Yo lo que quiero es jugar, estar en el terreno siempre es especial. Este tipo de partidos motivan mucho”.

Además, reafirmó su compromiso con el equipo: “Habrá que ver qué decide el técnico, pero mi intención es clara: siempre quiero jugar. Si me toca entrar, estaré listo”. Francia llega con todo, y su máxima estrella no quiere perderse el duelo.

Colombia, con la misión de recuperar confianza

Colombia llegará con lo mejor que tiene. Más allá de las quejas de Néstor Lorenzo por la cercanía entre partidos —apenas dos días de descanso—, el técnico ya mostró su intención al rotar completamente la nómina titular frente a Croacia.

La idea es clara: poner toda la carne en el asador ante Selección de Francia. Se espera un once con sus principales figuras, encabezado por Luis Díaz, Daniel Muñoz y James Rodríguez, en un partido que exige jerarquía y respuesta inmediata.

Sin embargo, hay dudas abiertas. El nivel de James no terminó de convencer ante Croacia y su continuidad en el once genera debate, aunque no es el único caso. También quedó en deuda Luis Javier Suárez, quien no logró trasladar su buen momento a la selección. El panorama deja una pregunta clave: ¿mantendrá Lorenzo la base o volverá a mover piezas? La decisión marcará el tono del partido y, sobre todo, qué tanto está dispuesto el técnico a ajustar sobre la marcha en este tramo final antes del Mundial.

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