Gran Premio de Japón de la Fórmula 1: fecha, hora y dónde ver la carrera en Colombia

Max Verstappen durante la práctica del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1. Foto: EFE - FRANCK ROBICHON

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El Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 regresa como una de las citas más exigentes y emblemáticas del calendario 2026. La carrera se disputará a 53 vueltas, para un total de 307,4 kilómetros.

El escenario será el legendario Suzuka Circuit, reconocido por sus curvas rápidas, cambios de elevación y su icónica “S” del primer sector, que suele marcar la diferencia entre los pilotos.

Para los aficionados en Colombia, la actividad ya comenzó la noche del jueves 26 de marzo con las Prácticas Libres 1, y continuó el viernes 27 con una doble sesión de entrenamientos.

La clasificación se correrá el sábado 28 a la 01:00, mientras que la carrera principal será en la medianoche del domingo 29 de marzo. Toda la acción podrá verse a través de ESPN, Disney+ y F1 TV.

El británico George Russell lidera el campeonato con 51 puntos, seguido muy de cerca por el joven talento italiano Andrea Kimi Antonelli, quien suma 47 unidades. Ambos pilotos de Mercedes han sido protagonistas en el arranque del año, consolidando a la escudería alemana como una de las más competitivas del momento.

Este Gran Premio también tiene un contexto particular: será la última carrera antes de una pausa inesperada en el calendario, ya que las siguientes citas en Baréin y Arabia Saudí fueron suspendidas debido a conflictos en Oriente Medio. Esto le añade un valor estratégico extra a la carrera en Japón, donde los equipos buscarán cerrar este primer tramo de la temporada con buenos resultados.

Por su parte, la FIA determinó el uso de los neumáticos más duros (C1, C2 y C3), debido a la alta exigencia del trazado japonés, caracterizado por curvas de alta velocidad que generan una fuerte degradación en las llantas.

Históricamente, el máximo ganador en Japón es Michael Schumacher con seis victorias. Entre los pilotos activos, Lewis Hamilton y Fernando Alonso destacan por haber ganado tanto en Fuji como en Suzuka.

Gran Premio de Japón de la Fórmula 1: fecha, hora y dónde ver la carrera en Colombia

Jueves 26 de marzo: Prácticas Libres 1 — 21:30 | ESPN, Disney+

Viernes 27 de marzo: Prácticas Libres 2 — 01:00 | ESPN, Disney+

Viernes 27 de marzo: Prácticas Libres 3 — 21:30 | ESPN, Disney+

Sábado 28 de marzo: Clasificación — 01:00 | ESPN, Disney+

Domingo 29 de marzo: Carrera — 00:00 | ESPN, Disney+

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