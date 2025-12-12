El velerista colombiano Simón Gómez se coronó campeón del mundo

Simón Gómez, referente nacional en la vela. Foto: COC

El velerista colombiano Simón Gómez se consagró este viernes campeón de la categoría abierta del Campeonato Mundial de Sunfish 2025, disputado en Salinas, Ecuador. El triunfo marca un nuevo punto en su carrera deportiva y lo afianza como referente del país en la navegación internacional.

El santandereano, siete veces campeón nacional, suma este título absoluto del mundo a un palmarés que ya incluía dos campeonatos mundiales juveniles, un subcampeonato absoluto y múltiples medallas en eventos del ciclo olímpico.

Gómez, de 24 años, nació en Iquique (Chile) pero llegó a Colombia cuando apenas tenía dos años. Su primer contacto con un velero ocurrió en el lago Acuarela, en la Mesa de los Santos, Santander.

“Ahí aprendí a navegar. Al principio no me gustaba mucho, pero le agarré gusto rapidito”, contó en diálogo con Santiago Prieto Diazgranados, del Comité Olímpico Colombiano. “No recuerdo todo muy bien, pero creo que mi mayor miedo fue caerme al agua. Eso fue lo más duro al comienzo”.

Entre sus triunfos más destacados están el título norteamericano juvenil y abierto de 2018, además del Mundial Juvenil de Sunfish de 2019. Gómez también es capitán del equipo SSL Colombia, que el año entrante va a participar en la Star Sailors League, evento que reúne a los mejores veleristas del mundo.

En la actualidad trabaja además para lograr un cupo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Por lo pronto ya cuenta con experiencia en eventos como los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Fue quinto en la modalidad iQFoil.

