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Ellas son las 12 elegidas para representar a Colombia en el clasificatorio de baloncesto

El campeonato tendrá lugar en Zárate, Argentina, del 3 al 9 de agosto de 2026.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
31 de julio de 2026 - 07:35 p. m.
Selección femenina de Colombia de mayores de baloncesto.
Selección femenina de Colombia de mayores de baloncesto.
Foto: Federación Colombiana de Baloncesto
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La selección femenina de mayores de baloncesto tiene todo listo para empezar su camino en el Torneo Sudamericano clasificatorio rumbo a la FIBA Women’s AmeriCup 2027. El equipo nacional intentará repetir o mejorar su participación de 2024 en Santiago de Chile, en la que quedó en el cuarto lugar.

Una posición que le permitió el FIBA AmeriCup femenino de 2025 en el que obtuvo el quinto puesto luego de vencer a Puerto Rico 76 a 65. Sin embargo, ahora el objetivo es mayor y el primer paso para construirlo es llegar a la final del torneo clasificatorio y enfrentarse a las potencias: Brasil y Argentina.

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Convocadas de Colombia para el clasificatorio al FIBA AmeriCup 2027

  • Manuela Ríos (base)
  • Gabriela Chivata (base)
  • Panchita Delgado (alera)
  • Daihana Murillo (alera)
  • Jenifer Muñoz (alera)
  • Jax Edelman (alera)
  • Valentina López (alera)
  • Klennie Webster (alera)
  • Marta Moscarella (alera)
  • Yuliany Paz (pívot)
  • Marlyn Venté (pívot)
  • Violeta Zúñiga (pívot)

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¿Cuándo y dónde es el torneo clasificatorio femenino de baloncesto?

El equipo colombiano tendrá que viajar a Zárate, Argentina, antes del lunes 3 de agosto de 2026, día en que comienza el campeonato. Este se extenderá hasta el domingo 9 de agosto y entregará cuatro cupos a la AmeriCup 2027.

Colombia hará parte del grupo A junto a Argentina, campeón defensor y con quien abrirá el certamen, Uruguay, que será su segundo rival, y Paraguay, con quien cerrará la fase de grupos del clasificatorio al FIBA Women’s AmeriCup 2027.

La otra zona cuenta con solo tres equipos: Chile, que fue el anfitrión en la edición anterior en 2024, Venezuela y Brasil, que perdió el título 84 a 76 hace tres años frente a Argentina en la final de Santiago jugada en el Centro de Deportes Colectivos.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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