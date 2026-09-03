Ellos son los abanderados de Colombia para los Juegos Suramericanos en Santa Fe 2026

Gabriela Rueda en la ceremonia del Deportista del año 2025 de El Espectador y Movistar. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El Comité Olímpico Colombiano (COC) anunció oficialmente a Gabriela Rueda y Brayan Carreño como los abanderados de la delegación nacional para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Ambos patinadores son campeones mundiales: Rueda en patinaje de velocidad y Carreño en patinaje artístico.

Los deportistas serán los encargados de llevar la bandera colombiana en la ceremonia de apertura en la tercera parada principal en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Además, son dos de los atletas más destacados y en quienes está puesta la mayoría de las expectativas de medallas en el evento.

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2026 de Gabriela Rueda

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo este año logró el triplete de medallas doradas. La bogotana de 25 años llegó primera en la prueba de los 15.000, 10.000 y 5.000 metros en su categoría de patinaje.

Además, su juventud la convierte en uno de los prospectos más serios de cara a los demás eventos deportivos. Eso sí, será imposible verla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pues su deporte no hace parte del programa.

Aun así, Rueda seguirá dando de qué hablar y conquistando logros dentro y fuera de Colombia. Los Suramericanos de Santa Fe son otra de esas oportunidades para volver a lo más alto del podio gracias a su talento.

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2026 de Brayan Carreño

Ratificando su título mundial conseguido en Beijing 2025, Brayan Carreño conquistó la medalla de oro en la Copa del Mundo de Italia. Lo logró gracias a una puntuación de 161,60 puntos en su rutina de patinaje artístico.

Adicionalmente, Carreño también se colgó el oro en la primera parada de la Copa del Mundo del año en Buenos Aires. Incluso lo hizo superando su calificación en territorio italiano con 162,07 puntos, superando a Estados Unidos.

Finalmente, su elección como abanderado en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reconoce sus logros del año y lo que pueda venir en el futuro, comenzando por esta competencia que se cumplirá en suelo argentino.

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