Otálvaro resolvió el compromiso en 25 minutos y 40 segundos, con una actuación que le permitió dominar los cuatro sets y asegurar su segunda victoria en el torneo. El colombiano tomó ventaja…

El colombiano Emanuel Otálvaro sigue dando pasos firmes en el Campeonato Mundial Juvenil de Tenis de Mesa. Este jueves 26 de noviembre, el deportista nacional consiguió su clasificación a los cuartos de final de la categoría U-19, luego de imponerse con autoridad por 4-0 al indio Priyanuj Bhattacharyya, en el certamen que se disputa en Estambul, Turquía.

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Otálvaro resolvió el compromiso en 25 minutos y 40 segundos, con una actuación que le permitió dominar los cuatro sets y asegurar su segunda victoria en el torneo. El colombiano tomó ventaja desde el comienzo al quedarse con el primer parcial por 11-6 y luego supo responder en los momentos decisivos del segundo, que ganó por 13-11 para ponerse 2-0 arriba en el marcador global.

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La superioridad del representante nacional se mantuvo en los siguientes juegos. Con parciales de 11-3 y 11-5, Emanuel cerró el encuentro con un contundente 4-0 y aseguró su presencia entre los ocho mejores de la competencia.

En las estadísticas del partido, el colombiano sumó 46 puntos: 25 con su propio servicio y otros 21 cuando recibió el saque de su rival. También alcanzó una diferencia máxima de ocho puntos en un mismo set y registró una racha de nueve puntos consecutivos, cifras que reflejaron su dominio durante el encuentro.

🔥🇨🇴 Segunda ‘blanqueada’ de Emanuel Otálvaro en el Mundial Juvenil de Tenis de Mesa en Estambul.



El colombiano derrotó 4-0 al indio Priyanuj Bhattacharyya (11-6, 13-11, 11-3 y 11-5) y avanzó a cuartos de final 🏓



Su rival en cuartos es el chino Hechen Li.… — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 26, 2026

El camino de Emanuel Otálvaro en el Mundial de tenis de mesa

Antes de superar a Bhattacharyya, el colombiano había conseguido su clasificación a los octavos de final tras vencer al japonés Kohaku Nakano, también por 4-0. En ese compromiso, que duró cerca de 30 minutos, se impuso con parciales de 11-7, 13-11, 11-8 y 11-4.

De esta manera, Otálvaro ha ganado sus dos partidos en el cuadro principal sin ceder un solo set, una campaña que lo mantiene en carrera por un lugar en las semifinales del Campeonato Mundial Juvenil.

世界ユース卓球選手権イスタンブール2026



マニュエル・オタルバロ（Emanuel Otálvaro、16歳）コロンビア・リオネグロ出身の卓球選手。2026年11月のダカールユースオリンピック男子シングルスで銀メダルを獲得し、コロンビアに卓球競技初のオリンピックメダルをもたらしました。… — Wata (@wata45yguazu) November 26, 2026

Un rival conocido en los cuartos de final

El siguiente desafío del colombiano será contra el representante de China Hechen Li. El encuentro está programado para este viernes 27 de noviembre, a las 6:45 de la mañana, hora colombiana, y definirá uno de los cupos a las semifinales.

El duelo tendrá un antecedente reciente entre ambos deportistas. Otálvaro y Li se enfrentaron en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde el colombiano se quedó con la victoria por 4-1, con parciales de 12-10, 13-11, 11-3, 10-12 y 12-10.

Ahora, el tenismesista nacional buscará repetir ese resultado para seguir avanzando en el Mundial. En caso de conseguir la clasificación, se enfrentará en semifinales al ganador del partido entre el francés Antoine Noirault y el australiano Aditya Sareen.

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