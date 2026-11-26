La Tricolor se medirá este viernes 27 de noviembre con el seleccionado europeo, que también llega invicto y con seis puntos. El compromiso será el…

La selección sub-17 de Colombia tiene motivos para ilusionarse en el Mundial de Catar 2026. Después de conseguir dos victorias en sus primeras presentaciones y asegurar anticipadamente su clasificación a los dieciseisavos de final, el equipo dirigido por Fredy Hurtado afrontará un nuevo desafío: vencer a Serbia o, al menos, conseguir un empate para terminar la fase de grupos en el primer lugar.

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Colombia vs Serbia: hora y dónde ver la definición del Grupo L en el Mundial Sub-17

La Tricolor se medirá este viernes 27 de noviembre con el seleccionado europeo, que también llega invicto y con seis puntos. El compromiso será el último de ambos equipos en la primera ronda y tendrá un atractivo especial: definirá al líder del Grupo L, pues las dos selecciones ya tienen asegurado su lugar en la siguiente instancia, pero todavía deben resolver quién se queda con la primera posición.

¿A qué hora juega Colombia vs. Serbia en el Mundial Sub-17?

El partido entre Colombia y Serbia se disputará este viernes 27 de noviembre de 2026, por la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Catar.

El encuentro comenzará a las 8:00 de la mañana, hora colombiana, en la cancha 9 del complejo deportivo Aspire Zone, en Catar.

Será una prueba importante para el conjunto nacional, que buscará cerrar esta primera etapa con tres victorias consecutivas y mantener el buen rendimiento que ha mostrado en sus dos primeras presentaciones.

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Colombia y Serbia llegan con seis puntos y la clasificación asegurada

Colombia ha tenido un comienzo destacado en el campeonato. En su debut, consiguió una victoria 2-1 sobre Japón, en un partido que resolvió en los últimos minutos. Miguel Agámez abrió el camino para el triunfo y Samuel Martínez, desde el punto penal en el tiempo añadido, marcó el tanto definitivo.

En la segunda jornada, el equipo de Fredy Hurtado volvió a celebrar. Esta vez derrotó 2-0 a Honduras, con anotaciones de Matías Caicedo y José Escorcia, resultado que le permitió asegurar anticipadamente su presencia en los dieciseisavos de final.

Así, la Tricolor suma seis puntos, cuatro goles a favor y uno en contra, números que la ubican en el primer puesto de su zona.

Serbia, por su parte, también ha cumplido con una campaña perfecta hasta el momento. El seleccionado europeo comenzó su participación con un triunfo 2-0 sobre Honduras, gracias a dos anotaciones de Tadija Samardzic. Después superó 1-0 a Japón, con un gol de Dragan Anokic.

Con seis unidades, tres tantos marcados y ninguno recibido, Serbia ocupa la segunda posición del grupo. Aunque los dos equipos tienen una diferencia de gol de +3, Colombia está por encima gracias a su mayor cantidad de anotaciones.

¿Qué necesita Colombia para terminar líder del Grupo L?

La selección nacional tiene una ventaja antes de afrontar este compromiso: el empate le basta para quedarse con el primer puesto.

Esto se explica porque Colombia y Serbia llegan con la misma cantidad de puntos y diferencia de gol, pero el equipo sudamericano ha marcado cuatro tantos, uno más que su próximo rival.

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Los escenarios para la Tricolor son los siguientes:

Si gana: llegará a nueve puntos y terminará como líder del Grupo L.

llegará a nueve puntos y terminará como líder del Grupo L. Si empata: alcanzará siete unidades y conservará el primer puesto por su ventaja en goles anotados.

alcanzará siete unidades y conservará el primer puesto por su ventaja en goles anotados. Si pierde: Serbia llegará a nueve puntos y se quedará con el liderato, mientras que Colombia avanzará como segunda.

Aunque la clasificación de ambos está garantizada, terminar en la primera o segunda posición puede influir en el camino que tendrán durante los dieciseisavos de final.

El cruce de la siguiente ronda dependerá también del rendimiento de las selecciones frente a los demás clasificados. Si Colombia termina primera, su rival estará determinado por su ubicación en el ranking general de líderes: los ocho mejores enfrentarán a uno de los mejores terceros, mientras que los equipos ubicados entre el noveno y el duodécimo puesto se medirán con uno de los segundos de grupo con menor puntaje.

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En caso de avanzar como segunda, el rival también dependerá de su posición entre los 12 segundos clasificados. Los cuatro mejores enfrentarán a uno de los líderes con menor rendimiento, mientras que los ubicados entre el quinto y el duodécimo puesto jugarán contra otro segundo.

Por eso, el duelo ante Serbia representa mucho más que cerrar la primera fase sin derrotas. Para Colombia, será la oportunidad de confirmar su buen momento, quedarse con el liderato y mejorar sus perspectivas de cara a la etapa de eliminación directa.

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¿Dónde ver Colombia vs. Serbia en vivo?

Los aficionados podrán seguir el tercer partido de la selección de Colombia en el Mundial de Catar 2026 a través de diferentes señales de televisión y plataformas digitales.

Canales de televisión:

Gol Caracol.

Canal RCN.

DSports 2.

Plataformas digitales:

GolCaracol.com.

Ditu.

Aplicación del Canal RCN.

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