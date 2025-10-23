Victor Wembanyama la rompió en la NBA: 40 puntos en su primer partido de la temporada

Victor Wembanyama ataca el aro de los Dallas Mavericks. Foto: Getty Images via AFP - DAVID DOW

Victor Wembanyama, con 40 puntos, brilló este miércoles en el arranque de la NBA y confirmó que este año quiere ser protagonista de la mejor liga de baloncesto del mundo

En su primer partido oficial en ocho meses, el fenómeno francés Victor Wembanyama protagonizó un espectacular regreso con 40 puntos y 15 rebotes en la victoria de San Antonio contra Dallas (125-92).

Vous ne verrez rien de plus hallucinant sur Twitter aujourd’hui.



Mesdames et messieurs ?



Voici les highlights du 1er match de la saison de Victor Wembanyama (40 points, 15 rebonds, 3 contres) 👽🇫🇷 pic.twitter.com/ZUBInmFXJl — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2025

El galo de 21 años comenzó con fuerza su tercera temporada en la NBA, tras no haber jugado desde que le diagnosticaron una trombosis venosa en febrero.

Sus 40 puntos establecen una nueva marca para los Spurs en un partido inaugural desde los 39 anotados por George Gervin en 1977.

“Esto es por lo que trabajamos, todos tenemos nuestras luchas”, dijo Wemby a ESPN. “Dios sabe que trabajé muy fuerte este verano, estoy contento por estar de regreso después de lo vivido”.

Scary Wemby Unleashed😤



Victor Wembanyama’s🇨🇩, 40 points were the most points by a Spurs player in a regular-season opener🔥🙌🏾.#NBAAfrica #NBA pic.twitter.com/sbHBm9ObBl — NBA Africa (@NBA_Africa) October 23, 2025

A su ya singular altura y agilidad, el francés parece haber añadido durante el verano una dosis de potencia que le permite acercarse a la canasta para realizar tiros en suspensión o mates cada vez más espectaculares.

Wemby comenzó con el pie derecho su misión de ayudar a los Spurs a volver a los playoffs por primera vez desde 2019.

Para entender la historia de Víctor Wembanyama… el alíen. https://t.co/Mw5Qf32yDM pic.twitter.com/icbw1hj8AZ — Fernando Camilo Garzón Gómez (@FernandoCGarzon) October 23, 2025

