Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Victor Wembanyama la rompió en la NBA: 40 puntos en su primer partido de la temporada

El francés, gran figura de los Spurs de San Antonio, tuvo una destacada actuación en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Agencia AFP
23 de octubre de 2025 - 01:29 p. m.
Victor Wembanyama ataca el aro de los Dallas Mavericks.
Victor Wembanyama ataca el aro de los Dallas Mavericks.
Foto: Getty Images via AFP - DAVID DOW
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Victor Wembanyama, con 40 puntos, brilló este miércoles en el arranque de la NBA y confirmó que este año quiere ser protagonista de la mejor liga de baloncesto del mundo

En su primer partido oficial en ocho meses, el fenómeno francés Victor Wembanyama protagonizó un espectacular regreso con 40 puntos y 15 rebotes en la victoria de San Antonio contra Dallas (125-92).

Vínculos relacionados

Así quedaron las semifinales de la Copa BetPlay 2025 con la clasificación de Nacional
Jorge Carrascal le dio la ventaja a Flamengo frente a Racing en Libertadores (video)
La enfermedad que amenaza a Victor Wembanyama, el futuro de la NBA

Conozca la historia de Víctor Wembanyama acá

El galo de 21 años comenzó con fuerza su tercera temporada en la NBA, tras no haber jugado desde que le diagnosticaron una trombosis venosa en febrero.

Sus 40 puntos establecen una nueva marca para los Spurs en un partido inaugural desde los 39 anotados por George Gervin en 1977.

“Esto es por lo que trabajamos, todos tenemos nuestras luchas”, dijo Wemby a ESPN. “Dios sabe que trabajé muy fuerte este verano, estoy contento por estar de regreso después de lo vivido”.

A su ya singular altura y agilidad, el francés parece haber añadido durante el verano una dosis de potencia que le permite acercarse a la canasta para realizar tiros en suspensión o mates cada vez más espectaculares.

Wemby comenzó con el pie derecho su misión de ayudar a los Spurs a volver a los playoffs por primera vez desde 2019.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Agencia AFP

Temas recomendados:

Victor Wembanyama

Wembanyama

NBA

Spurs

San Antonio Spurs

Baloncesto

Baloncesto de Estados Unidos

Video Victor Wembanyama

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.