Este 2024 vuelve el Astara Golf Championship a Bogotá

Por tercer año consecutivo, Astara es el patrocinador principal de este torneo de golf. Foto: Cortesía

Consolidado como el camino para llegar al PGA Tour, el Korn Ferry Tour aterriza nuevamente en Colombia para la disputa del Astara Golf Championship. En la rueda de prensa oficial organizada hoy en el Country Club de Bogotá se lanzó oficialmente el certamen. Participaron Guillermo Cabrera, presidente del club, Alex Baldwin, presidenta del Korn Ferry Tour, Andrés Aguirre, Country Manager de Astara Colombia, patrocinador principal de este torneo, Iván Barrios, director del Campeonato, y Ricardo Celia y Mateo Fernández de Oliveira, golfistas colombiano y argentino respectivamente.

Le puede interesar: Gustavo Sánchez sumó una tercera medalla en el Mundial de Natación Artística

Desde 2010, el torneo ha sido el mejor evento golfístico en Colombia y uno de los más reconocidos de Latinoamérica. Por tercer año consecutivo, Astara es el patrocinador principal. Por el título competirán 156 golfistas de 17 países, quienes irán por una bolsa de premios de un millón de dólares, la más alta en certámenes deportivos de este tipo en el calendario nacional 2024.

¡El golf ⛳️ se toma Bogotá!



En el Country Club, se realizará la edición 14 del Astara Golf Championship, en la que competirán grandes golfistas que buscan llegar al PGA Tour, entre ellos cinco colombianos, liderados por Marcelo Rozo y Ricardo Celia. #PotenciaDelDeporte 🏌🏻 pic.twitter.com/c5hdXcLHsd — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) February 7, 2024

La decimocuarta edición del torneo cuenta con la presencia de grandes figuras del golf mundial, entre ellos los estadounidenses Harry Highs, Erik Compton, Morgan Hoffman y Sam Bennett, así como el australiano Rhein Gibson, ganador en la edición 2023.

Los bogotanos Marcelo Rozo, Daniel Faccini, Felipe Álvarez y Santiago Leal, lo mismo que el barranquillero Ricardo Celia integran la avanzada local en busca de la victoria, como aquella que logró el bogotano Juan Sebastián Muñoz en 2016.

Le recomendamos: Murió legendario hincha argentino que vio los tres títulos mundiales de la albiceleste

Algunos de los latinoamericanos en acción son los argentinos Mateo Fernández de Oliveira, Martín Contini, Fabián Gómez y Augusto Núñez, los mexicanos Roberto Díaz y Álvaro Ortiz, el chileno Cristóbal del Solar y el brasileño Fred Biondi, entre otros.

'Pipo' Celia🇨🇴 se une a la legión nacional en el Astara Golf Championship🏆⛳️: https://t.co/iY6hTeyAGu pic.twitter.com/QbBOkWAbcm — Fedegolf Colombia (@Fedegolf) February 1, 2024

Celia juega por cuarta ocasión el torneo, la primera desde la edición de 2019. Luego de ganar en Lagos de Caujaral en diciembre, el barranquillero le apuesta a afianzarse de nuevo en este Korn Ferry Tour, del que formó parte hace cuatro temporadas. “Estoy muy contento y emocionado de jugar esta semana en el torneo más importante del país. Me parece un campazo, me gusta muchísimo. Es la cuarta vez que participo, estuve en buena posición, la última en 2019. He hecho un buen trabajo este último año, así que llego con mucha confianza”, dice.

Las dos primeras rondas de juego se alternarán en los dos campos del Country Club: Fundadores y Pacos y Fabios, dos trazados con altos estándares de diseño e ingeniería. Luego de los primeros 36 hoyos se hará el corte, que dejará a los mejores 65 más empates. La definición tendrá lugar en el campo Fundadores.

El certamen entrega puntos oficiales tanto para la clasificación general del circuito estadounidense como para el Ranking Mundial, además de los premios en efectivo que otorga en la lista de ganancias.

Además: Boletas del Super Bowl 2024: ¿cuánto cuesta ir al Allegiant Stadium?

Esta es la cuarta parada del calendario del Korn Ferry Tour 2024 forma parte del ‘Latin Swing’ junto al Panamá Championship, el Visa Open de Argentina y el Astara Chile Classic, organizado a comienzos de marzo. Con Chile, Astara realiza una apuesta regional que catapulta los valores y la cultura propia de la compañía como una ventana al mundo.

La nueva edición del certamen golfístico más importante del año en Colombia afianza al país en el mapa deportivo mundial y abre los horizontes de impulso y desarrollo de potentes marcas de la industria automotriz. Para Astara la movilidad va más allá. Como en el golf, se trata de superar barreras y obstáculos para alcanzar los sueños.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador