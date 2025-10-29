¿Por qué Brasil no juega la Liga de Naciones de la Conmebol 2025?

Marta Vieira da Silva de Brasil celebra el triunfo de la Copa América Femenina este sábado, luego de vencer a Colombia en la final en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito (Ecuador). Foto: EFE - Vicente Costales

Colombia se quedó este martes con el liderato de las eliminatorias al Mundial femenino de 2027 tras vencer 2-1 a Ecuador en la segunda jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. En paralelo, Chile brilló con un contundente 5-0 sobre Bolivia, que sigue sin sumar puntos ni goles.

Mientras la Tricolor celebra su puntaje perfecto (6) y las chilenas mantienen el arco invicto, la Verde solo puede agachar la cabeza: dos goleadas consecutivas, nueve tantos en contra y ninguno a favor.

La fecha también dejó el debut de Uruguay, que empató 2-2 con Argentina en Montevideo, y la victoria 2-1 de Venezuela sobre Paraguay en Asunción, con goles de Raiderlin Carrasco y Gabriela García para la Vinotinto.

Las próximas jornadas se disputarán el 28 de noviembre y el 2 de diciembre. Colombia visitará a Bolivia en El Alto y luego descansará en la cuarta fecha.

¿Por qué Brasil no juega la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2025?

El torneo reúne a nueve selecciones sudamericanas —Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela—, pero no incluye a Brasil, y hay una razón clara: la Canarinha ya está clasificada al Mundial femenino de 2027 por ser el país anfitrión.

Al tener su cupo asegurado, Brasil quedó automáticamente fuera del proceso clasificatorio, que otorga dos boletos directos y dos de repechaje para la cita orbital. De esta forma, el resto de selecciones disputa una competencia exigente bajo el formato todos contra todos, que se extenderá hasta junio de 2026.

Pese a la ausencia de la pentacampeona sudamericana y vigente campeona de la Copa América 2025 en Ecuador, la Liga de Naciones se consolida como un escenario fundamental para medir el crecimiento del fútbol femenino en la región.

Además, marca un hito histórico: el primer Mundial femenino que se disputará en Sudamérica, en un país que —paradójicamente— prohibió a las mujeres jugar fútbol durante casi cuatro décadas.

Así quedó la tabla de la Liga de Naciones de la Conmebol tras la victoria de Colombia

Con esta victoria, Colombia sumó seis puntos de seis posibles, luego del 4-1 ante Perú en Medellín en su debut.

El combinado nacional encabeza la clasificación, seguido por Chile, Argentina y Venezuela, todas con cuatro unidades. Más atrás aparecen Ecuador (3), Uruguay (1) y, sin puntos, Paraguay, Perú y Bolivia.

