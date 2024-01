Excampeona de boxeo fue herida en atraco en Barranquilla: ¿Qué se sabe?

La boxeadora Darys Pardo fue herida en Barranquilla Foto: redes

El altercado sucedió el domingo 28 de enero en el barrio El Carrizal, ubicado al sur de Barranquilla. La excampeona mundial de boxeo fue herida cuando dos sujetos armados le quitaron la motocicleta, minutos después llegaron las autoridades y fue trasladada a un centro asistencial.

¿Cómo fueron los hechos?

Pardo contó que iba a buscar a su pareja sentimental cuando en un punto de la carretera disminuyó la velocidad en un reductor. En ese momento se le acercaron los asaltantes apuntándole con una pistola en la cabeza. Mientras entregaba su vehículo recibió dos tiros, uno en el abdomen y otro en la pierna derecha.

Los disparos alertaron a la policía local que se encontraba en un Comando de Atención Inmediata (CAI) cercano al lugar, los uniformados llegaron al lugar y se llevaron a Darys a la Clínica General de Barranquilla. No obstante, Pardo denunció que el centro asistencial aún no le han sacado la bala de la pierna. “No me están brindando la atención necesaria y ya he solicitado traslado, pero no me dicen nada” Comentó la excampeona para el portal Zonacero.com

¿Quién es Darys Pardo?

Nacida en Barranquilla, Darys Ester Pardo es conocida en el deporte como “La leoparda”. En 1997 inició su carrera como profesional y en 2009 fue campeona del mundo en la categoría de peso ligero, 135 libras, del Consejo Mundial de Boxeo. Se retiró en 2014 y disputó 46 peleas, dejando un registro de 27 victorias, 17 derrotas y dos empates.

En 2015 fue protagonista de una situación similar en Barranquilla, en aquella ocasión los dos ladrones que intentaron robarla, en el mismo barrio Carrizal, terminaron noqueados por Pardo “Esos no contaron con suerte, me atracaron con una navaja y yo los golpeé y se las quité” dijo sobre lo sucedido. En 2010 se conoció el primer caso que sufrió de hurto, pero tampoco sufrió heridas. Ya son tres los intentos robo que ha sufrido la excampeona mundial.

