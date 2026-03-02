Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Felipe Uribe ganó el bronce en el trampolín de tres metros en la Copa del Mundo Canadá 2026

Con este resultado, el deportista colombiano aseguró su clasificación a la Súper Final en China.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
02 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
Luis Felipe Uribe con la medalla de bronce en la Copa Mundial de Clavados Montreal, Canadá 2026.
Luis Felipe Uribe con la medalla de bronce en la Copa Mundial de Clavados Montreal, Canadá 2026.
Foto: Panam Sports
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Colombia se montó al podio de la Copa Mundial de Clavados. Esta competencia disputada en Montreal, Canadá, tuvo una destacada actuación tricolor. Luis Felipe Uribe se llevó la medalla de bronce en la final de trampolín tres metros masculino. Su puntaje final fue de 486,30 unidades.

El antioqueño también aseguró su nombre en la Súper Final de Beijing, China, que se llevará a cabo del 1 al 3 de mayo de 2026. El chino Zongyuan Wang se quedó con el oro con 540,35 puntos. Su compatriota Jiuyuan Zheng ocupó el segundo cajón del podio y se colgó la plata con 495,15 puntos.

Vínculos relacionados

Nicolás Echavarría conquista el Cognizant Classic y firma su tercera victoria en el PGA Tour
Entrevista con Javier “Blair” Reyes: “Ya llegué a la cima, pero quiero inspirar a otros”
David Alonso sufrió fuerte accidente en el arranque de Moto2 y encendió las alarmas

Uribe se mantiene como uno de los clavadistas colombianos más exitosos en torneos internacionales y se posiciona como un referente para el país. Especialmente de cara a los próximos retos de la actual temporada y pensando en lo que podría ser la participación olímpica en Los Ángeles 2028.

Final de trampolín tres metros

Daniela Zapata finalizó en la décima posición de la final femenina con 277,40 puntos. El evento reunió a la élite mundial de la disciplina, y el resultado de la colombiana le permitió asegurar su presencia en la Súper Final de Beijing.

Por otro lado, Viviana Uribe se quedó en la casilla 21 durante la fase preliminar. Su puntaje de 247,05 unidades no fue suficiente para avanzar a la instancia definitiva del torneo y buscar la clasificación a la Súper Final.

Así se cerró la participación de nuestros deportistas en la Copa del Mundo de Clavados cumplida en Montreal. Una de las ciudades que será sede de la Copa Mundial de fútbol de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

clavados

Copa del Mundo de clavados

Copa Mundial de clavados

Copa Mundo de Natación Clavados

modalidad de trampolín a tres metros de altura

Luis Felipe Uribe

cuándo es la final del Mundial de Clavados

World Aquatics

Súper Final de la Copa Mundo

final de trampolín tres metros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.