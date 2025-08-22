Festival de Verano Bogotá 2025: Taichi y Qigong gratis en la Plaza La Santamaría

Más de 500 practicantes compartirán prácticas abiertas, exhibiciones y danzas tradicionales en un evento que combina deporte, salud y cultura china en el corazón de Bogotá. Foto: IDRD

Este sábado, la Plaza Cultural La Santamaría se transformará en un escenario de calma y vitalidad. Más de 500 practicantes de Taichi Chuan y Qigong se darán cita en el II Festival de Taichi Chuan y Qigong, un encuentro gratuito que forma parte del Festival de Verano de Bogotá en su edición 28.

Con el lema “Un mundo, una familia”, el evento reunirá a maestros, estudiantes y aficionados de estas prácticas ancestrales chinas, que hoy son reconocidas en todo el mundo por su aporte al equilibrio físico y emocional.

La jornada iniciará a las 9:30 de la mañana con el desfile de las escuelas participantes y continuará con las Danzas del Dragón y del León, expresiones culturales que simbolizan prosperidad y fortaleza.

A partir de las 10:00 a.m., el público podrá unirse a prácticas abiertas de Taichi y Qigong, aprender movimientos básicos guiados por expertos y disfrutar de exhibiciones que mostrarán la diversidad de estilos que existen en Colombia.

“El Festival de Verano es un espacio para todos y todas. Este encuentro refleja nuestra apuesta por el bienestar integral de la ciudadanía”, destacó Daniel García Cañón, director del IDRD, entidad que organiza el festival junto con la Asociación Atlética Chin Woo Andes Colombia y el apoyo de la Embajada de la República Popular China en Colombia.

El Taichi es considerado un arte marcial no violento y una forma de meditación en movimiento. El Qigong, por su parte, se centra en el manejo de la energía vital mediante respiración y movimientos conscientes. Ambos se han consolidado como herramientas de prevención y cuidado de la salud, aliviando el estrés y promoviendo la concentración y la vitalidad.

El festival no solo busca difundir la riqueza cultural de estas disciplinas, sino también invitar a las familias bogotanas a sumarse a un espacio que conecta tradición, fraternidad y salud en un mismo lugar.

Bogotá abre sus puertas a la cultura oriental

La República Popular China, invitada de honor al Festival de Verano 2025, estará presente en esta cita que celebra la amistad entre ambos pueblos. Será una mañana en la que la tradición oriental se une con el espíritu deportivo y cultural de Bogotá, reforzando el carácter diverso e inclusivo del mayor evento recreativo de la ciudad.

El II Festival de Taichi Chuan y Qigong es, en esencia, una invitación a moverse, respirar y compartir en comunidad. Una oportunidad para recordar que la salud, la cultura y la unión son la verdadera energía que sostiene a una ciudad.

