Santa Fe sigue depurando: estos son los jugadores que no seguirán en el equipo para 2026

Pablo Repetto es el noveno técnico uruguayo en la historia de Santa Fe. Antes estuvieron Juan Ricardo Faccio, Julio Comesaña, Gerardo Pelusso, Gregorio Pérez, Guillermo Sanguinetti, Alfredo Arias, Pablo Peirano y Jorge Bava.

Independiente Santa Fe continúa ajustando su plantilla de cara a la temporada 2026, año en el que, además de afrontar las competencias locales, disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Bajo la dirección técnica de Pablo Repetto, el club cardenal ya comenzó a tomar decisiones clave y varias salidas empiezan a confirmarse como parte de la reestructuración del proyecto deportivo.

Jeison Angulo no seguirá en Independiente Santa Fe

Uno de los primeros nombres en quedar fuera del proyecto es Jeison Angulo, así lo informó el periodista Diego Chiriví. El lateral izquierdo fue notificado por la dirigencia de que no continuará en el equipo una vez finalice su vínculo contractual.

Angulo llegó a Santa Fe a comienzos de 2025 y, desde entonces, disputó 36 partidos oficiales entre Liga BetPlay, Copa Colombia, fases finales y Copa Libertadores. En total acumuló 1.390 minutos y anotó un gol con la camiseta cardenal.

Elvis Perlaza también se despide del ‘León’

Además de Angulo, en las últimas horas se conocieron más salidas dentro del proceso de depuración liderado por Repetto. Según informó el periodista Mariano Olsen, Elvis Perlaza no seguirá en Santa Fe tras ser notificado por el cuerpo técnico.

El lateral derecho tendría prácticamente cerrado su arribo a Águilas Doradas para la próxima temporada.

Santa Fe libera cupos de extranjeros para 2026

A estas bajas se suman las de los extranjeros Joaquín Sosa y Marcelo Meli, información revelada por el periodista Carlos Alemán. Ambos jugadores, que habían llegado por pedido del exentrenador Jorge Bava, no continuarán en el club en 2026 y liberarán cupos de extranjeros.

Sosa apenas disputó seis partidos en la temporada, mientras que Meli tuvo participación en nueve encuentros. Con estas salidas, Santa Fe podrá volver a ocupar hasta tres cupos de jugadores extranjeros, teniendo en cuenta que el único foráneo que continuará es Emmanuel Olivera, titular habitual y con contrato vigente por un año más.

Harold Santiago Mosquera y su despedida de Santa Fe

Otra de las salidas más sensibles es la de Harold Santiago Mosquera. El extremo figura del equipo en el último año y medio, no renovará su contrato y confirmó su desvinculación del club en medio de sus vacaciones.

Mosquera se despidió previamente de sus compañeros y de la hinchada a través de un en vivo en su cuenta de TikTok, donde dejó claro que su deseo era continuar en el ‘León’. “Por mí no me iba de Santa Fe, pero primero está el club”, expresó, enviando además un mensaje de agradecimiento a la afición y dejando abierta la puerta a un posible regreso en el futuro.

El futbolista se perdió la recta final de los cuadrangulares semifinales debido a una lesión, situación que coincidió con el inicio de los rumores sobre su salida.

En cuanto a su futuro, el vallecaucano aseguró que ha recibido ofertas de equipos en Colombia y en el exterior, y pidió no guiarse únicamente por lo que circula en redes sociales. Aunque no confirmó destino, dejó entrever una posible conexión con América de Cali, club del que su padre es hincha.

Mosquera se despidió de Santa Fe tras disputar 72 partidos, marcar 15 goles y aportar 13 asistencias, siendo pieza clave en la obtención de la décima estrella.

Otras salidas confirmadas en Independiente Santa Fe

Todas estas salidas se suman a las ya conocidas de Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez y Edwar López, quienes también finalizarán contrato.

De esta manera, el ‘León’ inicia un profundo remezón en su nómina, apostando por una renovación que le permita competir con mayor solidez en 2026, tanto en el ámbito local como internacional.

Mientras tanto, Independiente Santa Fe salió oficialmente a vacaciones este miércoles 17 de diciembre y el plantel está citado para regresar a trabajos el 2 de enero, con el objetivo de preparar el primer reto del año: el encuentro de la Superliga, que disputará frente a Junior de Barranquilla a mediados de enero.

