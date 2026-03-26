Jamaica venció a Nueva Caledonia en el repechaje internacional: podría ser rival de Colombia

Bailey Cadamarteri de Jamaica celebra su gol este jueves. Foto: EFE - Francisco Guasco

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Jamaica dio un paso firme en el repechaje rumbo al Mundial de 2026 tras vencer 1-0 a Nueva Caledonia en el Estadio Guadalajara, en un partido trabajado y de dominio progresivo.

El único gol llegó al minuto 18, cuando Bailey Cadamarteri aprovechó un rebote en el área para marcar la diferencia. A partir de ahí, el equipo caribeño controló el ritmo del juego, generó varias opciones claras —con protagonismo de Leon Bailey y Bobby De Cordova-Reid— y resistió los intentos finales de su rival.

⌚️18’ ¡GOOOOOOOOL! ⚽🔥 🇯🇲 Bailey Cadamarteri 🎯



Nueva Caledonia 0-1 Jamaica ya se juegan el repechaje intercontinental rumbo a United 2026 🌎🏆



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Con este triunfo, Jamaica avanzó a la final del repechaje, donde enfrentará el próximo 31 de marzo a RD Congo a las 4:00 p.m., hora colombiana. El ganador de ese duelo se quedará con un cupo en el grupo del Mundial junto a Portugal, Colombia y Uzbekistan, en una zona que promete alto nivel competitivo.

En la otra llave, Bolivia también aseguró su lugar en la final tras vencer a Surinam y ahora buscará su clasificación al Mundial ese mismo 31 de marzo, cuando enfrente a Irak a las 10:00 p.m. hora de Colombia, en un duelo definitivo para mantener vivo el sueño mundialista.

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