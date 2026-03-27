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Kylian Mbappé palpita el duelo contra Colombia: “Quiero jugar, estos partidos motivan mucho”

El delantero francés viene de ser figura con su selección en el partido contra Brasil.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
27 de marzo de 2026 - 11:45 a. m.
Kylian Mbappé, jugador de la selección de Francia.
Kylian Mbappé, jugador de la selección de Francia.
Foto: EFE - ADAM RICHINS
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La selección de Colombia quiere levantar cabeza luego de la amarga derrota 2-1 contra Croacia. Los dirigidos por Néstor Lorenzo, que empezaron ganando el partido, se vieron superados por un rival que supo defenderse bien y aprovechar las opciones de gol que tuvo para adelantarse en el marcador.

El próximo reto del combinado nacional será contra Francia, el domingo 29 de marzo desde las 2:00 p. m. El conjunto europeo llega con confianza tras vencer 2-1 a Brasil, en un compromiso en el que Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 32.

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El delantero francés, que regresó a la acción con su selección y fue una de las figuras del partido, habló sobre su deseo de estar siempre en el campo y lo que representa disputar este tipo de encuentros: “Yo lo que quiero es jugar, estar en el terreno siempre es especial. Este tipo de partidos motivan mucho”.

Además, dejó clara su postura frente a las decisiones del cuerpo técnico, reiterando su disponibilidad y compromiso con el equipo: “Habrá que ver qué decide el técnico, pero mi intención es clara: siempre quiero jugar. Si me toca entrar, estaré listo”.

Mbappé también valoró el rendimiento reciente del equipo francés, destacando aspectos positivos en el funcionamiento colectivo: “El equipo mostró cosas interesantes, hubo dinámica, ideas y se sacaron conclusiones positivas. Se nota que vamos por buen camino”.

Finalmente, el atacante subrayó la importancia del duelo contra Brasil como una prueba exigente para medir el nivel del equipo: “Sabíamos que contra Brasil no era un simple amistoso, había mucho respeto y era una buena prueba para evaluar nuestro nivel, tanto en lo técnico como en lo táctico”.

¿Cuándo es el partido entre Colombia y Francia?

Colombia enfrentará a Francia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland (Estados Unidos). El compromiso está programado para disputarse a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Este partido hace parte de la última ventana internacional antes de que las selecciones comiencen a perfilar decisiones más definitivas de cara al Mundial de 2026, por lo que será una prueba clave para el cuerpo técnico.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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