¿Cuándo se define el último rival de Colombia en el grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA?

Daniel Muñoz, jugador de la selección de Colombia. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Cada vez falta menos para que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026. Mientras algunos grupos ya están completos, otros aún esperan definir a sus últimos integrantes, que saldrán tanto del repechaje europeo como del repechaje internacional.

Ese es el caso de la selección de Colombia, que integra el grupo K junto a Portugal y Uzbekistán, y que está a la espera de conocer cuál será el último equipo que complete su zona en la fase de grupos. Esta incógnita está muy cerca de resolverse, luego de disputarse la primera jornada de los repechajes.

El combinado nacional compartirá grupo con el ganador del duelo entre Jamaica y RD Congo, que se enfrentarán en la instancia final de una de las llaves del repechaje internacional. Jamaica llega con confianza tras vencer 1-0 a Nueva Caledonia en el Estadio Guadalajara, en un partido trabajado y de dominio progresivo.

El único gol llegó al minuto 18, cuando Bailey Cadamarteri aprovechó un rebote en el área para marcar la diferencia. Con este panorama, el próximo martes 31 de marzo, la selección de Jamaica se medirá contra RD Congo a las 4:00 p.m. (hora de Colombia) para definir al último equipo que integrará el grupo K de la Copa del Mundo.

Por otro lado, otras selecciones también siguen en la lucha por un cupo al Mundial. Bolivia aseguró su lugar en la final tras vencer a Surinam y ahora buscará la clasificación el mismo 31 de marzo, cuando enfrente a Irak a las 10:00 p.m. (hora de Colombia), en un duelo definitivo para mantener vivo el sueño mundialista.

Además, en Europa también se definirán los últimos clasificados. Las finales del repechaje se disputarán el martes 31 de marzo y otorgarán los cupos restantes al Mundial de la FIFA 2026, con ocho selecciones aún en carrera: Bosnia y Herzegovina, Italia, Suecia, Polonia, Kosovo, Turquía, República Checa y Dinamarca. Todos los encuentros se podrán seguir a través de ESPN y Disney+.

Todos los partidos del repechaje rumbo al Mundial de la FIFA

Jamaica vs. RD Congo

Bolivia vs. Irak

Bosnia y Herzegovina vs. Italia

Suecia vs. Polonia

Kosovo vs. Turquía

República Checa vs. Dinamarca

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