Así fue el intento de robo a los jugadores de Colombia en Estados Unidos: los detalles

En las últimas horas, se conoció que varios jugadores de la selección de Colombia fueron víctimas de un intento de atraco en Estados Unidos, donde la tricolor disputó la doble fecha de amistosos contra Nueva Zelanda (2-1, en Nueva York) y Australia (3-0, en Fort Lauderdale).

El hecho ocurrió en los primeros días de la concentración, cerca de Miami. Durante una jornada libre, un grupo de futbolistas salió a un centro comercial cercano para hacer compras —entre ellas varios dispositivos iPhone— y, de regreso, uno de ellos notó que un vehículo desconocido los seguía de manera sospechosa mientras se dirigían hacia una clínica.

La reacción fue inmediata. El jugador informó al equipo de seguridad, que activó el protocolo y dio aviso a la Policía de Fort Lauderdale. En cuestión de minutos se coordinó un operativo para interceptar el automóvil.

Armas y guantes de látex

Cuando las autoridades detuvieron el vehículo señalado, encontraron en su interior armas, guantes de látex y otros elementos propios de robos organizados.

Tres personas fueron capturadas, entre ellas dos ciudadanos colombianos, ilegales e indocumentados y con un amplio historial delictivo en Estados Unidos, según informó el periodista Ricardo Orrego en Blog Deportivo de Blu Radio.

Investigaciones posteriores, reveladas por Univisión y confirmadas por la Policía local, indican que los detenidos pertenecerían a una banda dedicada a identificar víctimas de alto poder adquisitivo en centros comerciales de Florida, para luego seguirlas y asaltarlas en carretera.

El modus operandi coincide plenamente con lo que vivieron los jugadores colombianos.

Lo que viene para la tricolor

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegará a 2026 con nueve partidos sin perder y a la espera del sorteo del Mundial, del 5 de diciembre de 2025.

La próxima concentración está prevista para marzo, cuando se espera enfrentar a Francia y Croacia de cara a la Copa del Mundo.

