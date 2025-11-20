Estos son los cruces del repechaje europeo e intercontinental para el Mundial 2026

Fotografía del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, durante la develación del reloj de Mundial este miércoles, en Ciudad de México (México). Foto: EFE - Mario Guzmán

La selección de fútbol de Bolivia ya conoce a sus dos rivales en el repechaje intercontinental para clasificar al Mundial 2026: una semifinal contra Surinam y, en caso de victoria, una final contra Irak, tras el sorteo realizado este jueves en Zúrich.

La Verde, que ha disputado tres Mundiales en su historia, buscará una cuarta participación contra Surinam, que pese a estar a menos de 3.000 km de Bolivia y geográficamente en Sudamérica, ocupa uno de los puestos de la CONCACAF, confederación de Norteamérica, de Centroamérica y del Caribe.

La antigua colonia neerlandesa, que históricamente ha nutrido a la ‘Oranje’ con algunos grandes jugadores de la potencia europea, sueña ahora con su primera clasificación a un Mundial.

En caso de superar a Surinam, Bolivia tendrá que enfrentarse en la final a Irak, que al tener mejor ranking FIFA, está exenta de disputar las semifinales. Los Leones de Mesopotamia solo han disputado una edición, la de 1986 en México.

Bolivia, que participó en los Mundiales 1930 y 1950 sin necesidad de clasificar, solo ha disputado una edición a través del proceso de clasificación: fue precisamente en Estados Unidos, en 1994, cuando la selección estaba dirigida por el recientemente fallecido entrenador español Xabier Azkargorta.

En el otro camino del repechaje intercontinental, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica en semifinales, y el vencedor se medirá a República Democrática del Congo en la final por un boleto al Mundial 2026, que se disputará el próximo verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá.

El repechaje europeo

Italia-Irlanda del Norte, Polonia-Albania y Turquía-Rumanía son los emparejamientos más destacados de la primera eliminatoria a partido único del repechaje europeo para obtener los cuatro cupos para el Mundial de 2026.

El sorteo celebrado fijó también las otras eliminatorias de los doce equipos europeos participantes: Ucrania-Suecia, Eslovaquia-Kosovo, República Checa-Irlanda, Dinamarca-Macedonia del Norte y Gales-Bosnia.

Los ocho ganadores de la primera eliminatoria se enfrentarán en cuatro finales, también a encuentro único, para dirimir los cuatro tiquetes europeos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La primera ronda del repechaje europeo se jugará del 26 de marzo del próximo año y las cuatro finales tendrán lugar cinco días después, el día 31.

Estos son los 42 clasificados al Mundial hasta ahora

