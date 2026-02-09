El salto mortal que deslumbró a Novak Djokovic en los Juegos Olímpicos: video

El tenista, reciente protagonista del Abierto de Australia, siguió la competencia desde las tribunas junto a su esposa. Foto: EFE - WU HAO

El patinaje artístico vivió una de sus jornadas más virales en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Con apenas 21 años, Ilia Malinin protagonizó una actuación que no solo inclinó la balanza a favor de Estados Unidos en la competencia por equipos, sino que también desató una ovación de pie desde las tribunas, encabezada por Novak Djokovic, testigo privilegiado de una rutina que rozó lo extraordinario.

Malinin salió al hielo con la presión de un duelo decisivo frente al japonés Shun Sato. La respuesta del estadounidense fue una demostración de riesgo, potencia y convicción con 200,03 puntos tras ejecutar cinco saltos cuádruples, una cifra que terminó marcando la diferencia. Sato, con un programa más conservador, alcanzó 194,86 puntos y tres quads.

El “Dios del Quad”

Apodado el “Dios del Quad”, Malinin no se guardó nada. Abrió su programa libre con un cuádruple flip, sostuvo la tensión con un triple axel seguro en un momento clave y cerró con dos combinaciones consecutivas de altísima dificultad, como el quad toe–triple flip y quad salchow–triple axel. A eso le sumó un backflip ejecutado con una sola pierna, convirtiéndose en el primer patinador en realizarlo sobre hielo olímpico.

Un duelo por equipos que se mantuvo abierto hasta el final

La prueba por equipos no se definió únicamente en el programa masculino. En parejas, Ellie Kam y Danny O’Shea aportaron un momento clave para Estados Unidos con 135,36 puntos en el programa libre, superando a Canadá en un tramo determinante de la competencia. Sin embargo, Japón respondió con Riku Miura y Ryuichi Kihara ganaron el segmento con 155,55 puntos, reduciendo al mínimo la ventaja estadounidense.

Estados Unidos apostó por Amber Glenn en el programa libre femenino, en reemplazo de la campeona mundial Alysa Liu. Glenn intentó el triple axel, el salto más complejo entre las mujeres, pero cometió errores que la dejaron con 138,62 puntos y el tercer lugar del segmento. “No era así como quería sentirme”, reconoció tras finalizar su rutina.

Japón capitalizó ese momento. Kaori Sakamoto, medallista olímpica en Pekín 2022, se impuso en el programa libre femenino con 148,62 puntos, lo que permitió a su equipo igualar a Estados Unidos en la tabla general y llevar la definición al límite.

Djokovic, testigo de una actuación irrepetible

La presencia de Novak Djokovic añadió un simbolismo especial a la noche. El tenista, reciente protagonista del Abierto de Australia, siguió la competencia desde las tribunas junto a su esposa. Tras la presentación de Malinin, se puso de pie y aplaudió largamente, rindiendo tributo a una actuación que trascendió el patinaje artístico.

Con el cómputo final, Estados Unidos sumó 69 puntos y defendió el título olímpico por equipos. Japón, con 68, obtuvo su segunda medalla de plata consecutiva, mientras Italia, impulsada por Matteo Rizzo, aseguró el bronce con 60 puntos. Georgia finalizó cuarta con 56, aún sin medallas en la historia de los Juegos de Invierno.

“Tuve la oportunidad de realmente sentir el hielo, sentir el ambiente, simplemente sentir la atmósfera… este es uno de los días más felices de mi vida”, expresó Malinin tras la competencia.

