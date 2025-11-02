James Rodríguez y Club León, eliminados de la Liga MX tras caer ante América

James Rodríguez (izq.) en acción con León en la fecha 16 de la Liga MX. Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La ilusión de James Rodríguez y del León llegó a su fin este sábado. En el Estadio Ciudad de los Deportes, el conjunto esmeralda cayó 2-0 ante el Club América y quedó sin posibilidades de clasificar a los play-offs de la Liga MX, la primera división del fútbol mexicano.

El resultado, correspondiente a la fecha 16 del torneo azteca, confirmó la eliminación del equipo dirigido por Ignacio Ambriz, que nunca logró encontrar su mejor versión en la presente y fue de más a menos en este duelo disputado en la Ciudad de México.

Desde el pitazo inicial, las águilas, ya clasificadas, impusieron condiciones. En la primera mitad, el uruguayo Brian Rodríguez fue el más insistente por el sector izquierdo: a los 20 minutos probó suerte con un potente disparo de media distancia que estremeció el travesaño.

Poco después, el español Álvaro Fidalgo cazó un rebote dentro del área, pero su remate se estrelló contra el primer poste. León resistía, pero no lograba salir del asedio. Parecía que solo era cuestión de tiempo par que el local abriera el marcador.

A los 58 minutos, el francés Alan Saint-Maximin recogió una pelota suelta al borde del área tras un tiro de esquina. El exjugador del Newcastle se deshizo de un defensor rival y sacó un derechazo al ángulo imposible para Óscar García. Golazo.

En el cierre del compromiso el onceno de la Ciudad de México encontró el gol que le dio tranquilidad y sentenció los tres puntos a su favor. Patricio Salas, asistió al uruguayo Rodrigo Aguirre, quien se dió media vuelta y firmó el 2-0 definitivo.

León, desconectado en ataque, nunca encontró la fórmula para inquietar el arco rival. James Rodríguez fue titular y disputó los 90 minutos, intentando conectar líneas en el mediocampo, aunque sin la claridad necesaria para romper el orden del América.

En defensa la fiera contó también con el colombiano Stiven Barreiro, quien tuvo una jornafa de mucho trabajo ante el asedio rival. Las águilas contaron Cristian Borja —también futbolista tricolor— que fue inicialista por el costado izquierdo.

Con la derrota, León quedó fuera de toda posibilidad matemática de acceder a la fase final. Para James Rodríguez, quien llegó a México en enero de este año con la ilusión de liderar un nuevo proyecto y ganar títulos, la eliminación supone un golpe duro.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador