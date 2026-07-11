Así serán las semifinales del Mundial 2026: hora, TV y dónde ver en vivo en Colombia

Francia, España, Argentina e Inglaterra, las cuatro finalistas de Norteamérica 2026. Foto: Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Mundial de Norteamérica 2026 ya tiene definido un póker de semifinalistas de auténtico lujo. Francia, España, Inglaterra y Argentina, cuatro campeonas del mundo que reúnen siete títulos entre todas, protagonizarán una ronda que enfrentará a algunas de las selecciones más poderosas del planeta y que promete dos partidos con nivel de final anticipada.

El torneo, que comenzó con 48 equipos, quedó reducido a cuatro gigantes que han sabido responder a la presión de las fases definitivas.

Mire más: Argentina volvió a sufrir, pero Julián Álvarez los metió a la semifinal con un golazo

El cuadro también ofrece dos enfrentamientos cargados de historia y figuras. Por un lado, Francia y España reeditarán una rivalidad que ha crecido en la última década y que enfrentará al gran favorito del campeonato con una selección española que ha ido elevando su nivel. En la otra llave, Inglaterra buscará volver a una final mundialista frente a la Argentina de Lionel Messi, vigente campeona, que sigue demostrando su capacidad para sobrevivir a los partidos más exigentes.

Horario y canales para ver las semifinales del Mundial 2026 en Colombia

Las semifinales comenzarán el próximo martes con el duelo entre Francia y España, mientras que el miércoles será el turno de Inglaterra y Argentina.

Ambos encuentros están programados para las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y definirán a los dos equipos que disputarán la gran final del Mundial de Norteamérica 2026.

Los dos compromisos contarán con una amplia cobertura televisiva. Tanto Francia-España como Inglaterra-Argentina podrán verse por DSports, Paramount+, Caracol Televisión, RCN, Win y Disney+, por lo que los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir una de las instancias más esperadas del campeonato.

No se pierda: Inglaterra le ganó a Noruega, terminó el sueño de Haaland y es semifinalista del Mundial

¿Cómo llegaron los semifinalistas del Mundial?

Francia aseguró su clasificación con una actuación sólida frente a Marruecos. El conjunto dirigido por Didier Deschamps impuso su jerarquía desde el inicio, ganó con autoridad y confirmó por qué ha sido considerado durante buena parte del torneo como el principal candidato a quedarse con el título.

España, en cambio, necesitó un esfuerzo mayor para eliminar a Bélgica. La Roja se impuso por un ajustado 2-1 en un partido muy disputado, mantuvo su crecimiento futbolístico dentro del torneo y consiguió instalarse entre los cuatro mejores tras dejar en el camino a un rival de enorme exigencia.

En la otra llave, Inglaterra protagonizó uno de los partidos más emocionantes de los cuartos de final. Los británicos derrotaron 2-1 a Noruega después de la prórroga, frenando el sueño del equipo de Erling Haaland y confirmando su capacidad para responder en escenarios de máxima presión.

Argentina también necesitó 120 minutos para avanzar. La Albiceleste venció 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios. Un golazo de Julián Álvarez y otro de Lautaro Martínez en el cierre terminaron inclinando una eliminatoria que volvió a poner a prueba el carácter del vigente campeón del mundo.

No se pierda: Luis Díaz rompió su silencio tras la eliminación en el Mundial: ¿qué dijo de las críticas?

Así serán las semifinales del Mundial 2026

La primera semifinal ofrece un choque de estilos entre una Francia que ha exhibido el plantel más completo del campeonato y una España que ha construido su clasificación a partir de la solidez colectiva y una notable evolución a lo largo del torneo. Será un duelo de enorme exigencia táctica entre dos selecciones acostumbradas a competir por los grandes títulos.

La segunda enfrentará a dos equipos que llegan fortalecidos tras superar eliminatorias muy exigentes. Inglaterra intentará aprovechar el gran momento de Harry Kane y Jude Bellingham para romper una larga espera por volver a una final mundialista, mientras que Argentina buscará seguir defendiendo la corona con la experiencia de Lionel Messi y un equipo que ha vuelto a demostrar que sabe sobrevivir en los momentos límite.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador