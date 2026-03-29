Jannik Sinner se coronó campeón del Masters 1000 de Miami y además logró el Sunshine Double

Jannik Sinner, campeón del Masters 1000 de Miami 2026. Foto: Getty Images via AFP - MATTHEW STOCKMAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Jannik Sinner se consagró campeón este domingo del Masters 1000 de Miami tras vencer al checo Jiri Lehecka en la final. En la cancha rápida del torneo, el italiano impuso su jerarquía y ganó por doble 6-4, levantando así su segundo trofeo en Florida y firmando otro golpe de autoridad.

El partido tuvo un desarrollo exigente y marcado por el clima. La lluvia retrasó una hora y media el inicio y también interrumpió el juego justo después de que el italiano se quedara con el primer set. Aun así, el número dos del mundo sostuvo el ritmo y no perdió la concentración cuando las condiciones permitieron la reanudación del cotejo.

Lehecka, quien llegaba invicto con su servicio durante todo el torneo, se encontró con un rival que supo romper esa fortaleza en el momento justo. Sinner necesitó apenas dos juegos para quebrarlo y luego resistió un 0-40 para sostener su saque, asegurando una ventaja mínima que terminó siendo decisiva.

En el camino al título, el italiano dejó en el camino al estadounidense Frances Tiafoe en cuartos de final y al alemán Alexander Zverev en semifinales. Con la ausencia del serbio Novak Djokovic y la temprana caída del español Carlos Alcaraz, el italiano aprovechó el cuadro y se abrió paso con autoridad.

Con este título, Sinner se acercó al liderato del ranking ATP y quedó a solo 1.190 puntos de Alcaraz, actual número uno del mundo. Además, completó el título 26 de su carrera y el séptimo de nivel Masters 1000, confirmando su lugar entre los grandes protagonistas del circuito de esta generación.

El triunfo también le permitió conseguir el Sunshine Double, nombre que recibe el logro de ganar consecutivamente Indian Wells y Miami en la misma temporada. Sinner se convirtió en el octavo hombre en lograrlo, uniéndose a Roger Federer, Novak Djokovic, Marcelo Ríos, Andre Agassi, Pete Sampras, Michael Chang y Jim Courier.

Sabalenka, campeona entre las damas

En la rama femenina, la campeona fue la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo. Este sábado se quedó con el WTA 1.000 de Miami tras vencer a la estadounidense Coco Gauff, cuarta del escalafón femenino, en una final intensa que terminó 6-2, 4-6 y 6-3.

El partido duró dos horas y nueve minutos y tuvo un cierre exigente, con Sabalenka sosteniendo el pulso en el set definitivo para imponer su poder y experiencia. Con esa victoria también completó el Sunshine Double y se convirtió en la quinta tenista en lograrlo, junto a Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka e Iga Swiatek.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador