“Ojalá tengamos revancha con ellos en alguna etapa del Mundial”: Lorenzo sobre Francia

Néstor Lorenzo (centro) habla con sus jugadores tras el partido entre Colombia y Francia. Foto: AFP - FRANCK FIFE

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Néstor Lorenzo atendió a los medios de comunicación este domingo tras la derrota 3-1 de la selección Colombia ante su símil de Francia, en un amistoso que dejó sensaciones amargas a poco más de dos meses del Mundial 2026. El entrenador argentino se siente optimista con sus dirigidos aunque dijo estar consciente de que esta ventana internacional lo dejó con mucho por corregir.

En la cancha, el rival fue superior, aprovechó errores defensivos y expuso a una tricolor que no logró sostenerse desde lo futbolístico. Aunque el equipo de todos encontró el descuento y mostró carácter en el tramo final, el partido terminó confirmando que tiene mucho por ajustar antes de sus próximos amistosos.

Al lado de Lorenzo en la sala de prensa estuvo Luis Díaz, uno de los referentes del combinado nacional. Ambos atendieron las preguntas en medio de un ambiente marcado por la frustración de perder no solo ante el once francés, sino también ante Croacia el pasado jueves (2-1).

¿Qué enseñanzas deja esta doble fecha frente a Croacia y frente a Francia? ¿Algo que quizás no deja al equipo tranquilo?

Buenas tardes. Sí, creo que, como dices, dos partidos muy exigentes. Asumimos el riesgo cuando aceptamos estos compromisos. El tema de la distancia entre partidos también creo que nos afectó. El partido con Croacia creo que fue parejo; podríamos haber empatado o ganado tranquilamente. Ese partido nos dejó un sinsabor en cuanto al resultado, por los detalles que hicieron que nos hicieran dos goles de la manera que nos los hicieron.

Hoy, Francia nos superó en el primer tiempo. Nos rompió rápido la primera línea de presión y se metió en nuestro campo. El otro día, Croacia nos dio una muestra de practicidad. Hoy, Francia fue una muestra de categoría. Sabíamos a lo que nos oponíamos. Yo quería que nos opusiéramos a esto. Estoy triste por la derrota, pero sin duda nos va a dejar mucho aprendizaje. Ojalá tengamos la revancha con ellos en alguna etapa del Mundial.

¿Le gustó más Colombia en el segundo tiempo contra Francio que lo que vio ante Croacia?

El grupo es bastante parejo. Hemos tenido la oportunidad de ver a muchos jugadores. Jugar seguido nos ayudó también a cuidar a los muchachos y vimos a otros chicos que vienen haciendo las cosas bien en sus equipos. Me gustó la cara del equipo en el segundo tiempo: presionó más alto, se animó a jugar mano a mano.

Nos llega el tercer gol por un error de un chico que había hecho un gran partido. Sabemos que perder esas pelotas con estos equipos en esa zona termina en gol. Sí, me gustó cómo terminó el equipo. Pero en el plan inicial, reconozco que Francia fue superior. Nos rompió fácil por afuera la primera línea de presión sobre todo y ya en las mediaciones del área pudo terminar las jugadas.

Nosotros, en cambio, cuando llegábamos a la misma situación, volvíamos para atrás o terminábamos con un centro cuando la defensa rival ya se reordenaba con cinco jugadores de frente. Son cosas que nos van a dejar mucho aprendizaje. En todos los goles que nos hicieron hubo algún error, alguna mala suerte con un rebote o un gol en contra.

El funcionamiento en el primer tiempo no lo tuvimos bien. En el segundo mejoramos: ajustamos la línea de presión y eso nos dio la posibilidad de recuperar más alto y generar muchos ataques con buenas llegadas.

¿Estamos muy lejos del nivel de Croacia y Francia, selecciones que usaron muchos suplentes?

Primero: hay que ver de dónde vienen esos suplentes. Haga la cuenta y va a ver que son titulares de los mejores clubes del mundo. Sin duda faltaron dos o tres delanteros titulares. Pero de todas maneras es un equipo —Francia— que tiene doce años de proceso, que en ese tiempo llegó a dos finales del mundo.

Tiene un equipazo que juega en los mejores clubes del mundo. Y vos a los que llamás suplentes a lo mejor son jugadores que también se están ganando el puesto para la Copa del Mundo. Se mataron. El partido fue muy intenso y nos superaron en el primer tiempo. En cuanto a Croacia, es lo mismo: tiene un equipo muy práctico. Jugaron cinco o seis suplentes, pero juegan en los mejores equipo de Europa en los últimos años.

Nosotros vamos para adelante con un grupo de jugadores que se matan, que están muy fuertes y que van a estar más fuertes con estas dos derrotas.

Los minutos de los jugadores

Quiero agregar algo. No hablé con nadie en particular sobre cuántos minutos iba a jugar cada uno. De parte del cuerpo técnico estaba todo planificado cuánto podía jugar Lucho, cómo íbamos a manejar a los laterales, que son los jugadores que más desgaste acumulan. Queríamos terminar así, con todos ilesos.

Me hubiera gustado tener un plantel más completo, pero estoy con toda la fuerza y con toda la fe para lo que viene. El grupo está muy bien, muy fuerte. Vamos a aprender de esto. Con Croacia no jugamos mal, merecimos empatar; con Francia muchas veces llegamos, o sea que el equipo siempre va para adelante. Tenemos que mejorar en lo defensivo, más allá de otros aspectos tácticos.

¿A qué altura está Colombia?

Cuando digo que hay que corregir atrás es todo el equipo, la actitud defensiva del equipo no me gustó. Yo creo que con Croacia fuimos muy parejos, y Croacia tiene un proceso de ocho o diez años y en los dos últimos mundiales salió segundo y tercero, y siento que estamos parejos. Hoy, con mucho por corregir, mucho por aprender. Con Francia estamos uno o dos escalones atrás, llegó a las últimas dos finales del mundo.

Nosotros iniciamos el proceso después de no ir a Catar. Hay diferencias sustanciales en un montón de cosas de los procesos, en dónde están los jugadores, en todo. Pero lo vamos a equiparar. Estoy absolutamente convencido. Lo que siempre les pido a ellos es entrega absoluta, y eso lo prometemos. Estoy seguro de que vamos a hacer un muy buen Mundial.

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