No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
LeBron James y la noticia bomba de su “Segunda Decisión” decepcionan

El video que prometía una revelación sobre el futuro deportivo del astro de los Lakers terminó siendo una maniobra publicitaria.

Daniel Bello
07 de octubre de 2025 - 05:18 p. m.
LeBron James, referente no solo de los Lakers, sino del baloncesto en general.
Foto: EFE - ALLISON DINNER
El astro de los Lakers, el estadounidense LeBron James, encendió este lunes las redes sociales con un video titulado “The Second Decision”, una alusión directa a su recordado anuncio televisivo de 2010 —“The Decision”—, en el que reveló su fichaje por Miami Heat.

El nuevo mensaje, cargado de dramatismo y misterio, llevó a cientos de miles de fanáticos a pensar que se avecinaba una decisión trascendental sobre su futuro deportivo. Este martes el esperado momento dejó decepcionados a cientos de aficionados.

Durante horas, las especulaciones se multiplicaron: ¿anunciaría su retiro? ¿un traspaso a otro equipo? ¿el fin de su carrera tras más de dos décadas en la NBA? La intriga creció aún más por la clara evocación a uno de los momentos más icónicos de su trayectoria.

Sin embargo, la esperada revelación resultó ser algo muy distinto. “The Second Decision” no anunciaba un cambio en su carrera deportiva, sino una nueva alianza comercial con la marca de coñac Hennessy.

El anuncio dejó a muchos seguidores confundidos y con una sensación de desilusión ante lo que no fue otra cosa sino una maniobra publicitaria. La publicación con Hennessy generó el revuelo esperado, aunque los comentarios que expresaron su decepción también se hicieron presentes.

LeBron consiguió su objetivo: atraer la atención global y convertir un acuerdo de patrocinio en tendencia mundial. Por ahora, todo indica que seguirá con Los Angeles Lakers para la campaña 2025-26, en la que compartirá protagonismo con Luka Dončić.

A sus 40 años, James, cuatro veces campeón de la NBA, continúa siendo una de las figuras más influyentes de la élite del baloncesto, tanto dentro como fuera de la cancha. Con la que acaba de comenzar ya son 23 las temporadas que ha disputado en la élite.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

