Bogotá será sede del Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia 2026

Colombia es uno de los referentes del levantamiento de pesas a nivel continental. Foto: DIEGO ALVUJAR/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - DIEGO ALVUJAR/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá fue seleccionada oficialmente como la sede del Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia 2026, uno de los eventos más importantes del calendario internacional de la disciplina. La decisión fue confirmada este martes por la Federación Internacional de Halterofilia (IWF).

“En nombre de la Federación Internacional de Halterofilia, extendemos nuestras más cálidas felicitaciones a la Federación Colombiana de Halterofilia por la selección de Bogotá como sede del Campeonato Mundial Juvenil IWF 2026”, señala la carta enviada por el presidente del organismo, Mohamed Jalood, y el secretario general, José Quiñones, al presidente de la federación colombiana, William Peña.

En el comunicado, la IWF reconoció que esta designación es un reflejo del papel protagónico y compromiso que Colombia ha asumido en el desarrollo y promoción del levantamiento de pesas a nivel mundial.

“Colombia ha demostrado constantemente su excelencia tanto dentro como fuera de la plataforma, y confiamos en que Bogotá brindará un escenario excepcional para que la próxima generación de atletas demuestre su talento y determinación”.

La capital colombiana no es ajena a los grandes eventos de esta disciplina. En diciembre de 2022, la Gran Carpa Américas de Corferias fue el escenario del Campeonato Mundial de Mayores, que originalmente iba a celebrarse en Chongqing (China), pero que finalmente se trasladó a Bogotá debido a las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19.

“Estamos seguros de que el Campeonato Mundial Juvenil IWF 2026 en Bogotá no solo inspirará a jóvenes levantadores de todo el mundo, sino que también fortalecerá el legado de la halterofilia en Colombia y en todo el continente americano”, concluye el documento firmado por las máximas autoridades de la IWF.

El Mundial Juvenil 2026 reunirá a los mejores prospectos del planeta, quienes competirán por las medallas y puntos para el ranking internacional. Para la Federación Colombiana de Halterofilia, el evento representa una oportunidad única para fortalecer el semillero nacional y proyectar nuevas generaciones de deportistas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador