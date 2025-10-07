Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Bogotá será sede del Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia 2026

La Federación Internacional de Halterofilia (IWF) anunció que la capital colombiana acogerá el año entrante a las promesas del levantamiento de pesas.

Daniel Bello
Daniel Bello
07 de octubre de 2025 - 04:43 p. m.
Colombia es uno de los referentes del levantamiento de pesas a nivel continental.
Colombia es uno de los referentes del levantamiento de pesas a nivel continental.
Foto: DIEGO ALVUJAR/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - DIEGO ALVUJAR/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Bogotá fue seleccionada oficialmente como la sede del Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia 2026, uno de los eventos más importantes del calendario internacional de la disciplina. La decisión fue confirmada este martes por la Federación Internacional de Halterofilia (IWF).

“En nombre de la Federación Internacional de Halterofilia, extendemos nuestras más cálidas felicitaciones a la Federación Colombiana de Halterofilia por la selección de Bogotá como sede del Campeonato Mundial Juvenil IWF 2026”, señala la carta enviada por el presidente del organismo, Mohamed Jalood, y el secretario general, José Quiñones, al presidente de la federación colombiana, William Peña.

Vínculos relacionados

Jordi Alba anunció su retiro: “El fútbol me lo ha dado absolutamente todo”
Colombia vs. Sudáfrica en el Mundial Sub-20: hora y dónde ver en vivo
Boca Juniors se pronunció sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo

En el comunicado, la IWF reconoció que esta designación es un reflejo del papel protagónico y compromiso que Colombia ha asumido en el desarrollo y promoción del levantamiento de pesas a nivel mundial.

“Colombia ha demostrado constantemente su excelencia tanto dentro como fuera de la plataforma, y confiamos en que Bogotá brindará un escenario excepcional para que la próxima generación de atletas demuestre su talento y determinación”.

La capital colombiana no es ajena a los grandes eventos de esta disciplina. En diciembre de 2022, la Gran Carpa Américas de Corferias fue el escenario del Campeonato Mundial de Mayores, que originalmente iba a celebrarse en Chongqing (China), pero que finalmente se trasladó a Bogotá debido a las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19.

“Estamos seguros de que el Campeonato Mundial Juvenil IWF 2026 en Bogotá no solo inspirará a jóvenes levantadores de todo el mundo, sino que también fortalecerá el legado de la halterofilia en Colombia y en todo el continente americano”, concluye el documento firmado por las máximas autoridades de la IWF.

El Mundial Juvenil 2026 reunirá a los mejores prospectos del planeta, quienes competirán por las medallas y puntos para el ranking internacional. Para la Federación Colombiana de Halterofilia, el evento representa una oportunidad única para fortalecer el semillero nacional y proyectar nuevas generaciones de deportistas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Federación Internacional de Halterofilia

William Peña

Levantamiento de Pesas

Federación Colombiana de levantamiento de pesas

Halterofilia

IWF

Campeonato Mundial Juvenil IWF

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.