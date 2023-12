Karen Palomeque: Una soñadora sin límites ni limitaciones

La paraatleta Karen Palomeque fue la ganadora en la categoría paralímpica del Deportista del Año 2023.

Cuando Karen Palomeque no tiene el cabello trenzado previo a correr los 100 metros T37, le gusta dejarlo suelto para que sus ondas naturales enmarquen su sonriente rostro. Además de las zapatillas que la acompañan en las competiciones, una que otra vez usa tacones para alargar sus 1,71 metros de altura.

Entre su dulzura y timidez, Karen se empieza a abrir y contar su historia, que alcanza a tocar el corazón de más de uno. Esta paratleta de 29 años tuvo un año dorado en el deporte adaptado, aunque a ella no le gusta llamarlo así. “Yo creo que no deberían llamarlos convencional y adaptado, sino olímpico y paralímpico. Sé que es el paratletismo y qué es una persona paratleta, pero no veo la diferencia; deporte es deporte. Amo correr y lo haré donde me pongan”.

A pesar de que empezó en el deporte convencional, debido a su hemiparesia —condición que afecta la mitad izquierda de su cuerpo—, pasó a competir en el adaptado. Karen, un poco obstinada, insistía en que podía seguir corriendo de la manera que la cautivó cuando tenía solo ocho años, sin saber que estaba destinada a brillar en el paratletismo.

“Mucha gente se quedó asombrada cuando me cambié. Yo fui doble medallista en los Juegos Nacionales de Cartagena 2019 e incluso aún se mantiene mi récord en los 400 metros con vallas”, cuenta Karen al recordar cuando subió al podio ese 25 de noviembre. “Pero después me di cuenta de que en el paratletismo es donde podría cumplir mis sueños”.

La cumbre dorada

Los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 fueron unas justas inolvidables para Karen, no solo por ser su primera participación, sino también porque logró convertirse en multimedallista. Cada vez que cuenta cómo fue ganarse la primera presea en territorio chileno, en su cara brilla la misma emoción que sintió ese día.

“Fue emocionante escuchar el himno de Colombia, en especial cantarlo, tanto así que se me salió una lagrimita. Al día siguiente me sentí con más ganas y me dije: ‘Hoy voy por la segunda’”, dice Palomeque. Y no fueron dos, tres ni cuatro, sino cinco las medallas de oro que se llevó a casa.

Para las justas de Santiago, estuvo más de un mes en Chile y aunque lleva más de dos décadas en competiciones que la hacen viajar alrededor del mundo, aún le es muy difícil pasar tanto tiempo lejos de su hogar. Pero la satisfacción al reencontrarse con su familia al volver cada vez es mucho más grande; en especial, al darse cuenta de que todo el esfuerzo valió la pena.

“No me acostumbro todavía. Sea cerquita, sea lejos. No me acostumbro. A uno no le dan las cinco medallas de la nada. Uno sabe que se mató, dejó a su familia tanto tiempo, porque es un sueño que uno trabaja. El dejar a tus sobrinos, a tu pareja, a tu madre, a un lado por tu sueño es duro, pero sabes que en ese sueño también están ellos. Sabes que en cada medalla ellos están incluidos”.

Amor en la pista

Karen sabe que caminar —o en su caso correr— sola la hará llegar más rápido, pero hacerlo acompañada le permitirá llegar más lejos. Es por eso que desde hace nueve años Yilmar Herrera ha estado a su lado todo el tiempo. El vallecaucano, también atleta, encontró en ella una pareja que lo entiende en todos los aspectos. Siempre bromean entre ellos y en sus gestos se puede ver ese amor que muy pocas veces se puede llegar a sentir.

Los ojos le brillan a Yilmar cada vez que habla sobre lo orgulloso que está de Karen, en especial cuando llegó con sus tres medallas de oro del Mundial de Paraatletismo 2023 en Budapest. “Cuando cumple uno de sus objetivos, la felicidad es inmensa. Lleva nueve años de ser mi pareja, pero 21 años en el deporte, y ver que todo ese trabajo duro está dando frutos me llena de alegría”.

Cuando se le pregunta a Karen sobre su futuro, mira con complicidad a Yilmar y recuerdan los planes de los que han hablado para hacer a un mediano plazo, en los que, por ahora, no incluye ser madre. “Sí lo he pensado, pero tenemos otros proyectos por ahora. Puede que pase, pero, como dice Yilmar, las cosas llegan cuando tienen que llegar”.

Por fuera del deporte, Karen estudió Trabajo Social en el Tecnológico de Antioquia. Aunque le tomó casi el doble del tiempo, en octubre de 2022 obtuvo su título en Medellín. Uno de sus objetivos es crear una fundación con la que busca darle a los futuros deportistas algunas cosas que ella no tuvo durante su formación.

Como a la mayoría de los atletas, a la antioqueña no le gusta pensar en el retiro. Dejar lo que ama y ha venido haciendo desde muy pequeña es algo muy duro. Así que le gusta vivir en el presente, disfrutar del glorioso año que tuvo y pensar en su siguiente reto: los Juegos Paralímpicos de París 2024. Allí espera conquistar su primera medalla olímpica y sueña que sea en los 100 metros T37, su prueba favorita.

Karen Palomeque es un ejemplo de tenacidad, una mujer que lucha por sus sueños y demuestra que, independientemente de las situaciones que nos impone la vida, no hay nada que nos impida brillar como el oro.

Con lágrimas, Karen le manda un mensaje a aquella niña de ocho años que un día soñó con ser deportista: “A ella le digo que tranquila, todo va a funcionar y siempre hay que seguir adelante. Dios te pone en el lugar en el que tienes que estar”

