Jerónimo Calderón y Stefanía Sánchez conquistaron la montaña en la Vuelta del Porvenir y el Tour

El Sistecrédito dominó en Caquetá con los triunfos de los antioqueños, quienes son los nuevos líderes del Tour del Porvenir y Tour Femenino.

Juan Carlos Becerra
23 de octubre de 2025 - 09:37 p. m.
Foto: Fedeciclismo
La segunda etapa del Tour del Porvenir y del Tour Femenino 2025 tuvo acento paisa, con triunfos de Jerónimo Calderón y Stefanía Sánchez, ambos integrantes del Team Sistecrédito, el equipo juvenil que sigue marcando la pauta en las carreteras del país.

En la rama masculina, Calderón —oriundo de Copacabana y con apenas 18 años— se impuso en la fracción de 113,1 kilómetros, disputada entre el Parque Santander de Florencia y el restaurante El Pinar de la Sierra. El joven corredor, que viene de figurar 19° en la prueba de ruta del Mundial de Kigali, cruzó la meta en 3 horas, 3 minutos y 22 segundos, en solitario, consolidando una victoria que le permitió asumir el liderato general de la competencia.

Detrás de él llegaron William Quintero (GW Erco Shimano), a 11 segundos, y Camilo Monroy (Chery-Team), a 22 segundos. Con este resultado, Calderón —actual campeón panamericano de contrarreloj en Uruguay y ganador del Novato de Oro Juvenil en Armenia— desplazó del primer lugar a su paisano Felipe Bravo (Mixto-Indeportes Antioquia). En la general, Calderón aventaja ahora a Quintero por 15 segundos y a Monroy por 28.

La fiesta antioqueña continuó en el Tour Femenino, donde Stefanía Sánchez, también del Sistecrédito y nacida en Envigado, celebró una victoria contundente con un registro de 3:34.59. La joven pedalista superó a su compañera de equipo Diana Carolina Peñuela, quien terminó segunda a 21 segundos, y a Jessenia Meneses (Orgullo Paisa), tercera a 27”. El triunfo le permitió a Herrera quedarse con el liderato general, desplazando precisamente a Peñuela, que ahora marcha a 11 segundos, mientras que Meneses se mantiene a 27”.

Las competencias, que reúnen a las principales promesas del ciclismo nacional, se disputan simultáneamente en el departamento de Caquetá, con Florencia como epicentro de la acción. Este viernes se llevará a cabo la tercera etapa, una exigente contrarreloj individual de 14,5 kilómetros, con salida en la Carrera 12 (Alcaldía de Florencia) y llegada en la Calle 15 (Surtiplaza).

