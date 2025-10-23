¿Por qué no está Catalina Usme con Colombia en las Eliminatorias Femeninas?

La goleadora histórica de la selección no fue convocada para los partidos frente a Perú y Ecuador. Foto: Selección Colombia, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección de Colombia femenina inicia este viernes su camino en la Liga de Naciones, y lo hará con una ausencia que no pasa inadvertida: Catalina Usme, histórica capitana y goleadora del equipo, no fue convocada. El partido será en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a las 6:00 p.m., frente a la selección de Perú.

Desde que Ángelo Marsiglia asumió en propiedad la dirección técnica, la jugadora antioqueña había sido una presencia casi fija. De las 12 convocatorias que ha realizado el entrenador, Usme estuvo en 10, lo que hace más llamativa su ausencia en esta doble fecha ante Perú y Ecuador. Marsiglia, sin embargo, explicó que se trata de una elección estratégica.

“Lo de Cata, ella está bien. Fue una decisión netamente técnica, una apuesta a la juventud y la velocidad en el frente ofensivo. Queremos ver otras características”, declaró el seleccionador, quien ha insistido en darle un nuevo aire al ataque tricolor.

Usme, que recientemente regresó al continente tras su paso por el Galatasaray, vive un buen momento en Universitario de Perú, equipo con el que pelea por las finales del torneo local y donde fue elegida como la mejor jugadora del mes de septiembre. Aun así, su buen presente no fue suficiente para convencer al cuerpo técnico, que busca jugadoras más rápidas para ajustar a la idea de juego que pretende imponer.

La decisión deja por fuera a una futbolista emblemática que lleva más de dos décadas ligada a la selección de Colombia, desde sus primeros pasos en categorías juveniles. El próximo 5 de noviembre se cumplirán 21 años desde que vistió por primera vez la camiseta nacional. En ese tiempo, se consolidó como la máxima goleadora histórica de la selección absoluta, con 62 anotaciones, y una de las voces más influyentes dentro del grupo.

Sin su capitana, Colombia afrontará el estreno en Medellín con la mirada puesta en la renovación. La Liga de Naciones servirá para medir el alcance de esa apuesta y el impacto de la ausencia de una de las jugadoras más determinantes en la historia del fútbol femenino colombiano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador