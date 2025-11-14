La Carrera Ser Inspiración 2025 trae a Buga referentes olímpicos y paralímpicos internacionales

Con atletas que han pasado por los Juegos desde Atenas 2004 hasta París 2024, la Carrera Ser Inspiración 2025 llegará a Buga con una edición que combina deporte e inclusión. Foto: Carrera Ser Inspiración

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Buga ya se alista para convertirse, el 6 de diciembre, en un punto de encuentro entre pasado, presente y futuro del deporte olímpico y paralímpico. La Carrera Atlética Ser Inspiración 2025, impulsada por la Corporación Ser Inspiración y liderada por el atleta paralímpico Francisco Sanclemente, reunirá a figuras que han dejado huella desde Atenas 2004 hasta París 2024.

Ser Inspiración ha logrado consolidarse como una plataforma donde conviven la competencia, el turismo, la historia y la inclusión. En esta edición, el cartel de atletas invitados funciona como un recordatorio vivo de lo que significa avanzar, competir y resistir. Juan Carlos Cardona, presente en tres ciclos olímpicos; Diego Colorado, referente colombiano en Río 2016; Rafael Botello, maratonista paralímpico español que ha competido en tres Juegos; Eduardo Dutra, representante uruguayo en Río; y el propio Sanclemente, quien defendió los colores de Colombia en París 2024, llegarán a Buga no solo para correr, sino para encarnar un mensaje.

Uno de los elementos más representativos de la experiencia será la medalla oficial. Más allá de su valor simbólico para los corredores, la pieza condensa la identidad de Buga a través de tres íconos integrados: el Faro, que evoca liderazgo y guía; la Basílica del Señor de los Milagros, expresión de la fe que marca a la ciudad; y el Árbol, que combina memoria, arraigo y un gesto hacia el porvenir. En conjunto, la medalla se convierte en un pequeño relato sobre cómo una comunidad ha construido su historia a pulso y cómo el deporte también hace parte de esa identidad.

La competencia mantiene su espíritu incluyente y universal. Habrá espacio para todas las edades y condiciones, con cuatro distancias pensadas para públicos distintos: la 3K Infantil, la 6K Recreativa y Adaptada —abierta a personas con prótesis, discapacidad visual o sillas de ruedas convencionales—, la 12K Competitiva para categorías élite y máster, y la 18K para deportistas en sillas atléticas o handbike. Todos los participantes recibirán su medalla conmemorativa, un reconocimiento compartido que pone el esfuerzo personal al mismo nivel que el sentido colectivo de la carrera.

Sanclemente, fundador y director, resume la filosofía detrás de la carrera con una idea que atraviesa todo el proyecto: el deporte es memoria, pero también es reconstrucción permanente. Su invitación a honrar las dos décadas que separan Atenas de París, y a entender la inspiración como un gesto cotidiano, define el espíritu de esta edición.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador