¡Oficial! Stephen Curry cambiará de equipo y ya tiene nuevo proyecto en la NBA

Después de más de una década con la misma camiseta comercial, Stephen Curry sorprendió al anunciar que “cambia de equipo”. No se trata de Golden State ni de un giro deportivo imposible a estas alturas, sino del final de una sociedad que definió su identidad fuera de la cancha: la separación amistosa entre el base y Under Armour, marca con la que construyó una de las alianzas más influyentes del mercado deportivo reciente.

El anuncio, hecho de forma conjunta, marca el cierre de una etapa que moldeó tanto la figura global de Curry como las aspiraciones de una compañía que apostó por él cuando todavía era un talento en ascenso.

El vínculo comenzó en 2013, cuando Curry aún era un proyecto brillante que Nike no supo retener. Under Armour, entonces un competidor en ascenso, vio en él una oportunidad y apostó por convertirlo en rostro, en símbolo y, con el paso del tiempo, en socio estratégico.

El crecimiento deportivo del armador —All-Star habitual, cuatro veces campeón— fue en paralelo al ascenso de sus productos: primero su línea de calzado, lanzada en 2015, luego el nacimiento de Curry Brand en 2020 y finalmente el salto de Curry a presidente de esa nueva división. Era, en apariencia, una alianza que podía durar toda la vida deportiva del jugador.

Por eso sorprendió el anuncio. Kevin Plank, fundador y CEO de Under Armour, habló de “privilegio” y de un socio que, más allá del marketing, se convirtió en un líder con visión empresarial. Curry, por su parte, agradeció la confianza de una marca que lo acompañó desde antes de la fama global y destacó que el proyecto que construyeron juntos “cambió el juego” para comunidades y jóvenes. Ambos matizaron que no se trata de un divorcio conflictivo, sino de un movimiento estratégico: para Under Armour, reenfocarse en su núcleo durante una etapa clave de reestructuración; para Curry, permitir que su marca evolucione bajo sus propios términos.

La compañía estadounidense amplió su plan de ajuste para el año fiscal 2025 y aprobó acciones adicionales de reestructuración que suman 95 millones de dólares, incluyendo terminación de contratos, recortes operativos y la separación de Curry Brand. En ese escenario, liberar a la división encabezada por el jugador también es un gesto de pragmatismo empresarial.

Aun así, Under Armour anticipa que su negocio global de baloncesto, incluyendo lo que queda del ciclo comercial de Curry Brand, rondará entre 100 y 120 millones de dólares para 2026 y que el impacto de la separación será limitado.

Curry Brand, ahora independiente, conservará el control creativo y estratégico del jugador. Under Armour lanzará el Curry 13 en febrero de 2026 y seguirá comercializando productos hasta octubre de ese año, pero luego el camino quedará completamente en manos de Curry. Él, además, obtendrá la propiedad total de su icónico logo “Splash” una vez finalice el proceso legal. Falta claridad sobre quién retendrá el catálogo histórico de sus zapatillas, un punto que recuerda el precedente de la línea Kobe en Adidas.

Mientras tanto, los atletas vinculados a Curry Brand —incluyendo a De’Aaron Fox, Kamilla Cardoso y decenas de jugadores en NCAA y high school— permanecerán bajo contrato con Under Armour. La empresa deberá redefinir su plan para un deporte en el que nunca logró dar el gran golpe, y en ese reordenamiento Kelsey Plum emerge como su figura más visible.

¿Qué viene para Curry? El escenario está abierto. Podría consolidar Curry Brand como un proyecto completamente autónomo o explorar alianzas con nuevas compañías, un movimiento inusual para una estrella en la etapa final de su carrera, pero no imposible. Lo que sí parece claro es que busca que el legado del proyecto que construyó trascienda al jugador, mantenga su impacto social y se convierta en su plataforma más allá de la línea de tres puntos.

